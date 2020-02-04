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Металлисты Varang Nord всполошили зрителей популярной латвийской премии

ФОТО: Andrejs Strokins

В субботу, 1 февраля, в Даугавпилсе прошла церемония награждения популярной музыкальной премии Muzikālā banka. В который раз триумфатором стал исполнитель Донс с песней "Es nāktu mājās". 

Второй по значимости песней стала совместная композиция группы Triānas parks с Интарсом Бусулисом, а на третьем месте расположились Singapūras satīns и Хорен Сталбе. Всего за награды боролись 50 композиций. 

Настоящим сюрпризом для зрителей стало открытие мероприятия. Церемонию награждения открыла фолк-метал группа из Даугавпилса Varang Nord.

Напомним, именно Varang Nord победили в Германии на престижном конкурсе Wacken Metal Battle 2019.

Музыканты представили песню на латгальском языке - "Stuojīs!". Вместе с металлистами в номере принимали участие хор "Даугава" и камерный оркестр Daugavpils sinfonietta. 

Стоит отметить, что подобный перформанс на премии популярной музыки состоялся впервые. 

Varang Nord

ФОТО: Andrejs Strokins

После концерта TVNET связался с лидером группы Varang Nord Максимом Поповым. 

- Как получилось так, что вас пригласили выступить на Muzikālā banka? 

- Изначально идея нас туда пригласить возникла у Харийса Вуциньша. Он все организовал. Хотелось бы поблагодарить дирижера камерного оркестра Daugavpils sinfonietta Айвара Брока, руководителя хора "Даугава" Евгения Устинкова и руководителя духового оркестра Daugava Арнольда Гринберга. Без них бы это было невозможно.

- Что вы ощущали, когда понимали, что играете в прямом эфире на всю Латвию?

 - Ощущения были странные - паника и страх. Ведь ты должен был достойно себя показать на всю страну. Я считаю, мы с этим хорошо справились.

- Какой была атмосфера за кулисами? Как вас, металлистов, воспринимали наши латвийские звезды?

- Атмосфера была теплой. Было очень комфортно со всеми. Все были приветливыми и общительными. Не было такого ощущения, что находишься не в своей тарелке, а наоборот.

- Изменилась ли ваша жизнь после победы на Wacken Metal Battle 2019? Когда мы увидим клип, который вам должны были снять?

- Изменилась очень сильно! Во-первых, наш подход ко всему стал еще серьезнее. Мы стали планировать куда более масштабные шоу. Что очень важно - нас стали везде приглашать выступать. Надеемся, что в скором времени вы увидите тот самый клип.  Сейчас мы очень активно занимаемся новым альбомом. Одно могу сказать: съемки клипа уже ведутся, и мы бы хотели анонсировать клип вместе с датой выхода альбома. 

Varang Nord были основаны в 2014 году в Даугавпилсе гитаристом Волком (Максим Попов) и басистом Кхур (Артем Курицын). Вскоре после этого они дополнили состав и выпустили свой дебютный альбом - Fire of the North/"Пламя севера". Спустя год вышел следующий альбом - Master of the Forest/"Хозяин леса", который получил массу положительных отзывов в международной прессе.

Varang Nord выступали с концертами не только в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси и России, но и дали несколько концертов в Европе. За время своей карьеры группа отметилась на одной сцене с такими влиятельными представителями фолк-метала, как Nine Treasures (Китай), Калевала (Россия) и Tyr (Фарерские острова).

Галерея: Премия Muzikālā banka

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