Металлисты Varang Nord всполошили зрителей популярной латвийской премии

Varang Nord были основаны в 2014 году в Даугавпилсе гитаристом Волком (Максим Попов) и басистом Кхур (Артем Курицын). Вскоре после этого они дополнили состав и выпустили свой дебютный альбом - Fire of the North/"Пламя севера". Спустя год вышел следующий альбом - Master of the Forest/"Хозяин леса", который получил массу положительных отзывов в международной прессе.

Varang Nord выступали с концертами не только в Латвии, Эстонии, Литве, Беларуси и России, но и дали несколько концертов в Европе. За время своей карьеры группа отметилась на одной сцене с такими влиятельными представителями фолк-метала, как Nine Treasures (Китай), Калевала (Россия) и Tyr (Фарерские острова).