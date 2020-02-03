Предвестники успеха на премии "Оскар": В Лондоне вручили BAFTA

Фильм "1917" снят по сценарию самого режиссера, который в нем пытался воссоздать воспоминания своего деда. Картина была выдвинута в девяти номинациях и в семи из них получила награды, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, звук, а также операторскую работу и визуальные эффекты.