Предвестники успеха на премии "Оскар": В Лондоне вручили BAFTA
В Лондоне прошла 73-я церемония вручения британской премии BAFTA. Приз за "Лучший фильм" получила картина Сэма Мендеса "1917". Результаты опубликованы на официальном сайте академии.
Фильм "1917" снят по сценарию самого режиссера, который в нем пытался воссоздать воспоминания своего деда. Картина была выдвинута в девяти номинациях и в семи из них получила награды, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, звук, а также операторскую работу и визуальные эффекты.
Хоакин Феникс за роль Джокера получил награду за "Лучшую мужскую роль" получил американский актер Хоакин Феникс за
Кроме того, "Джокер" был отмечен наградами за звук и кастинг ленты.
Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер.
Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо стали "Лучшим фильмом на иностранном языке". Лента была также отмечена в номинации "Лучший оригинальный сценарий".
Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм "Кролик Джоджо" (режиссер Тайк Вайтит). Лучшей документальной лентой стала "Для Саамы" (режиссер Ваад аль-Катиба).
Полный список опубликован на официальном сайте академии.
Галерея: Премия BAFTA (2020)