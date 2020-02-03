Пн, 3.02.2020
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Предвестники успеха на премии "Оскар": В Лондоне вручили BAFTA
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Сэм Мендес

ФОТО: AP/Scanpix

В Лондоне прошла 73-я церемония вручения британской премии BAFTA. Приз за "Лучший фильм" получила картина Сэма Мендеса "1917". Результаты опубликованы на официальном сайте академии. 

Фильм "1917" снят по сценарию самого режиссера, который в нем пытался воссоздать воспоминания своего деда. Картина была выдвинута в девяти номинациях и в семи из них получила награды, в том числе за лучшую работу художника-постановщика, звук, а также операторскую работу и визуальные эффекты. 

Хоакин Феникс за роль Джокера получил награду за "Лучшую мужскую роль" получил американский актер Хоакин Феникс за

Кроме того, "Джокер" был отмечен наградами за звук и кастинг ленты.

Лучшей актрисой стала Рене Зеллвегер.

Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо стали "Лучшим фильмом на иностранном языке". Лента была также отмечена в номинации "Лучший оригинальный сценарий".

Награду за лучший адаптированный сценарий получил фильм "Кролик Джоджо" (режиссер Тайк Вайтит). Лучшей документальной лентой стала "Для Саамы" (режиссер Ваад аль-Катиба).

Полный список опубликован на официальном сайте академии. 

Галерея: Премия BAFTA (2020)

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