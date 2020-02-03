Из Ухани эвакуирована гражданка Латвии. Две недели она проведет на карантине

Министр поблагодарил правительство Франции за помощь и поддержку.

Latvijas pilsone no koronavīrusa skartās Vuhaņas ir evakuēta uz Franciju, kur pavadīs divas nedēļas karantīnā. Paldies Francijas valdībai par palīdzību un atbalstu! — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 3, 2020

Вторым авиарейсом из Уханя, который считается эпицентром эпидемии, во Францию эвакуированы 254 человека. У 36 из них констатированы симптомы, которые могут свидетельствовать о заболевании коронавирусом.

16 иностранцев с симптомами инфекции доставлены самолетами в свои страны, а 20 человек, среди которых есть граждане Франции и граждане третьих стран, оставлены в карантине на военном аэродроме Истр.

Первый рейс с эвакуированными из Китая иностранцами прибыл во Францию в пятницу, его пассажиры сейчас также находятся на карантине.

У двух пассажиров наблюдались возможные симптомы вируса, но обследование показало, что они не заражены.

Как ранее сообщал TVNET, гражданка Латвии Сарма Каркле проживает в Ухане около пяти лет. Молодая инженер-строитель попала туда по учебе - в настоящее время она учится в докторантуре в Ухани.

По рассказам девушки, драматическая ситуация в городе развивалась постепенно. Но уже в середине декабря пришли вести, что на рыбном рынке появился странный вирус, и люди заболели.

Более активные действия начались в январе, около двадцатых чисел, после объявления о закрытии города и отмене общественного транспорта. Тогда же стали распространяться разные слухи.

В настоящее время в городе действуют очень строгие ограничения, запрещено передвигаться без маски. Транспорт разрешен только в медицинских целях. Также в университете Сармы всем студентам запретили покидать общежитие.