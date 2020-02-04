Прямой нос, уменьшение груди, искусственные яички, или Пластические операции мужчин в Латвии

ФОТО: Из личного архива

Парикмахер Кристап Слактерис-Звейсалниекс - один из редких мужчин в Латвии, который не стесняется публично говорить о том, что ради красоты прибегал к определенным процедурам - мезотерапии и инъекциям ботокса. Рассказом об этом герое и начинается сюжет программы TV3 Bez tabu.

"Первой моей процедурой был ботокс. Когда я волновался, то начинал сильно потеть, и это был первый аргумент, почему мне это нужно - сделать уколы в лоб и подмышки, чтобы во время работы на сцене мне было комфортно", - признался в программе Bez tabu Кристап.

Через эту процедуру он впервые прошел в возрасте 30 лет. Сейчас парикмахер делает несколько инъекций в год, чтобы улучшить кожу лица. "Теперь морщины не будут появляться так быстро и не будут такими большими.

Также постоянно хожу на мезотерапию для волос - это инъекции в голову, чтобы обеспечить их рост.

Это я делаю как минимум 10 раз в год", - рассказывает парикмахер. Несмотря на то, что к пластическим операциям Кристап не прибегает, он не исключает, что мог бы.

Самая популярная пластическая операция у мужчин - коррекция носа

"С Ближнего Востока

было два пациента, которым из орлиного носа нужно было сделать прямой европейский. Можно сказать, что эта операция - номер один.

ФОТО: Ieva Makare/LETA

На втором месте - операция на веках, которая делает взгляд более юным", - рассказывает хирург Янис Заржецкис. Согласно данным его картотеки клиентов, каждый пятый пациент - это мужчина.

Такую операцию делал и музыкант Андрис Фрейндфелд.

Что с липосакцией?

"Среднее количество жира, которое мы откачиваем из популярных мест - живота и боков - составляет от 3 до 5 литров",

- рассказал пластический хирург Каспар Фелдманис.

О лишнем весе говорит и пластический хирург Янис Гилис. "Люди худеют, а кожа стареет и больше не стягивается. Тогда остаётся эта свисающая соединительная ткань в передней брюшной стенке или порядочные крылья на руках", - о ещё одной популярной операции рассказывает медик.

ФОТО: Sintija Zandersone/LETA

Как оказалось, популярной пластической операцией является и уменьшение груди.

"У мужчин нет груди - у них растёт грудная железистая ткань, что является патологией. У мужчин не должна расти грудь, и есть операция, с помощью которой мы освобождаем их от этих железистых тканей. Вторая группа - мужчины, у которых повышенное увеличение жира на всём теле, и больше всего - именно в районе груди", - говорит Янис Гилис.

Это является большой проблемой, из-за которой мужчины стесняются раздеваться, идти на пляж, в спортивный клуб.

Наконец, мы пришли к самой интересной теме - половой член и пластическая хирургия.

"Тех, кто хотел бы уменьшить, было очень и очень мало. Клиентов, которые просили укоротить, потому что длинный, - действительно не помню", - рассказывает Янис Гилис.

"Но есть такие мужчины, у которых по каким-то причинам недостаёт яичек, тогда мы делаем искусственные".