Записки мамы первоклассника. Домашнее задание

Никакого телефона, телевизора, планшета или компьютера возле учебного стола

Лучший вариант - разместить стол ребёнка в комнате, где этих отвлекающих девайсов нет. А если они есть, то не смотреть самим телевизор, чтобы не создавать шумовой или отвлекающий фон для ребёнка.

Делать список домашних заданий на листе и ставить плюсики, когда выполнил

Сейчас все домашние задания учителя пишут в э-классе. Получается, что ребёнок не записывает их в свой дневник, а может узнать только через маму или папу, если сам не запомнил на уроке. Поэтому, чтобы первоклассник сам выполнял домашнее задание, нужно писать или печатать список домашних заданий (мы прикрепляем его на магнитную доску у стола), и ребёнок сам плюсиком (или звёздочкой, наклейкой, цветочком) отмечает, что он сделал, а что нет.

Делать уроки на неделю, а не только на завтра

Мой сын обычно делает уроки в субботу утром. На выполнение всех заданий на неделю и заполнение дневника у него уходит всё утро (примерно 2 часа), но зато потом остаётся время, чтобы погулять, сходить на концерты, праздники.

Использование стирающейся ручки

В первом классе после двухнедельной адаптации (когда детям разрешают писать простым карандашом), нужно писать ручкой. Если писать обычной ручкой, то зачёркиваний, кривых букв и детских слёз (особенно у старательных детей) будет много. Поэтому мы купили стирающуюся ручку и везде пишем ею. Работы сына стали намного аккуратнее, и ему самому не так грустно за неполучившуюся букву.

Выполнять часть заданий на продлёнке

У моего сына после уроков обычно танцы или прогулка, а потом они сидят на продлёнке и выполняют домашнее задание. Обычно это прописи, которые несложно выполнить после перерыва на прогулку. Если у вас в школе так же, то детям не сложно сконцентрироваться после небольшого перерыва, чем откладывать домашнее задание на вечер.

Разрешать детям ошибаться и учить искать свои ошибки

После того как мой сын выполнит домашнее задание, я иногда просматриваю его работы и если вижу ошибки, то предлагаю ему обратить внимание на какие-то слова или перечитать что-то. Но часть ошибок всегда остаётся, и он потом видит исправление учителя. Я, как учитель, знаю - важно видеть, что именно ребёнок не понял из его домашней работы. Если родители всё исправляют за него, то часто не видно, где у ребёнка есть слабые места и что ему стоит пояснить ещё раз".