Записки мамы первоклассника. Домашнее задание

Наверно, практически каждый родитель школьника хоть раз мечтал о том, чтобы домашнее задание было отменено, однако этого всё не происходит. Блогер Маминого Клуба (МК), мать двоих детей и учитель английского языка Алина Кибина, рассказывает, как помочь ребёнку эффективно выполнять домашние задания.
Здесь и далее повествование ведётся от лица Алины.
"Привет всем!
Сегодня хотелось бы коснуться самой страшной для родителей и для детей темы – домашнего задания.
Несмотря на то, что я сама учитель, но к домашним заданиям отношусь скорее как к привычке своего школьного детства и сама обычно задаю довольно мало. У родителей моих учеников это вызывает или радость, или недовольство. Ведь если учитель задаёт мало – то это явно не очень строгий учитель.
Хотя если мы посмотрим на самые успешные страны в мире по уровню образования и поинтересуемся наличием домашнего задания у них, то очень удивимся. Есть рейтинг, который основан на результатах, полученных при помощи Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA) – теста, оценивающего школьников в их умении применять полученные знания (в математике, естествознании и чтении). Само тестирование происходит раз в три года, а участие в нем принимают подростки в возрасте 15 лет.
Впервые тест был проведён в 2000 году, и первое место в нём заняла Финляндия. Через 12 лет Финляндия показала точно такой же результат: первое место в тесте PISA.
Как же так?
Первые шесть лет своего обучения финские школьники не получают оценок и не корпят дома над тетрадями и учебниками в попытках решить домашнее задание. Существует только один обязательный стандартизированный тест в Финляндии, который проводится, когда детям исполняется 16 лет.
Нет тестов - нет стрессов. Дети получают удовольствие от обучения, потому что всё основано на интересных практических и проектных занятиях.
Последние исследования по результатам теста PISA проходили в 2015-2016 году. Места в первой пятёрке заняли азиатские страны: Сингапур, Гонконг (Китай), Япония, Макао (Китай), - обозначив тем самым высочайший уровень образования в целом регионе, и наша соседка Эстония (которая в образовании пошла путём Финляндии). В этих азиатских странах домашнего задания задают мало. Эстония сейчас пытается полностью отказаться от домашнего задания.
Латвия находится на 32-м месте, что является довольно хорошим показателем, но каким путём мы пойдём - пока не всем ясно. В нашей стране дети школ нацменьшинств с 1-го класса изучают сразу три языка – русский (украинский, польский и т. д.), латышский и английский, поэтому на каждом языке надо научиться читать, писать, говорить и слушать. Все эти навыки развиваются сразу и, конечно, вызывают сложности в освоении.
Поэтому хочу предложить несколько вариантов эффективного выполнения домашнего задания первоклассником, которые мы используем сами:
- Чистый стол
Простое правило, но работает эффективно. Школьникам трудно организовать себя, поэтому очень важно, чтобы на рабочем столе не было лишних предметов, и если ребёнок выполнил какой-то урок, то нужно убрать книги со стола, чтобы они не мешали выполнять другой предмет. Я поначалу нередко наблюдала картину, когда мой сын пытался выполнять задания на заваленном учебниками и тетрадками столе. Теперь он уже привык убирать всё лишнее.
- Никакого телефона, телевизора, планшета или компьютера возле учебного стола
Лучший вариант - разместить стол ребёнка в комнате, где этих отвлекающих девайсов нет. А если они есть, то не смотреть самим телевизор, чтобы не создавать шумовой или отвлекающий фон для ребёнка.
- Делать список домашних заданий на листе и ставить плюсики, когда выполнил
Сейчас все домашние задания учителя пишут в э-классе. Получается, что ребёнок не записывает их в свой дневник, а может узнать только через маму или папу, если сам не запомнил на уроке. Поэтому, чтобы первоклассник сам выполнял домашнее задание, нужно писать или печатать список домашних заданий (мы прикрепляем его на магнитную доску у стола), и ребёнок сам плюсиком (или звёздочкой, наклейкой, цветочком) отмечает, что он сделал, а что нет.
- Делать уроки на неделю, а не только на завтра
Мой сын обычно делает уроки в субботу утром. На выполнение всех заданий на неделю и заполнение дневника у него уходит всё утро (примерно 2 часа), но зато потом остаётся время, чтобы погулять, сходить на концерты, праздники.
- Использование стирающейся ручки
В первом классе после двухнедельной адаптации (когда детям разрешают писать простым карандашом), нужно писать ручкой. Если писать обычной ручкой, то зачёркиваний, кривых букв и детских слёз (особенно у старательных детей) будет много. Поэтому мы купили стирающуюся ручку и везде пишем ею. Работы сына стали намного аккуратнее, и ему самому не так грустно за неполучившуюся букву.
- Выполнять часть заданий на продлёнке
У моего сына после уроков обычно танцы или прогулка, а потом они сидят на продлёнке и выполняют домашнее задание. Обычно это прописи, которые несложно выполнить после перерыва на прогулку. Если у вас в школе так же, то детям не сложно сконцентрироваться после небольшого перерыва, чем откладывать домашнее задание на вечер.
- Разрешать детям ошибаться и учить искать свои ошибки
После того как мой сын выполнит домашнее задание, я иногда просматриваю его работы и если вижу ошибки, то предлагаю ему обратить внимание на какие-то слова или перечитать что-то. Но часть ошибок всегда остаётся, и он потом видит исправление учителя. Я, как учитель, знаю - важно видеть, что именно ребёнок не понял из его домашней работы. Если родители всё исправляют за него, то часто не видно, где у ребёнка есть слабые места и что ему стоит пояснить ещё раз".
Алина о себе:
"Наверное, самое важное, что я мама, вот и оказалась на портале Мамин Клуб. Пока была в декрете - искала место, где наполнить себя информацией, найти поддержку и выразиться самой. Меня зовут Алина Кибина, и у меня двое деток: малышка-пуговка Полина (3 годика) и первоклассник - любитель школы Женя (7 лет). Сама я работаю в школе учителем английского языка и очень люблю свою работу - поэтому у меня получается! Сейчас чаще пишу про школьные будни моего первоклассника, проходя с ним этот важный этап".
Другие материалы Алины можно прочитать тут.