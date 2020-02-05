Кого Россия отправит на "Евровидение"? Есть ли шансы у Бузовой?

Появился вероятный список исполнителей, которые могут представить Россию на песенном конкурсе "Евровидение". Об этом пишет издание Super.
65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Известно, что представитель Латвии выступит во втором полуфинале. TVNET уже рассказывал о возможных претендентах от нашей страны. Финал национального отбора (Supernova) состоится 8 февраля.
А пока мы в ожидании, кто же поедет в Амстердам от Латвии, TVNET решил составить досье на возможных участников от России.
В 2019 году Россию представлял Сергей Лазарев, который занял третье место. Артист набрал 369 баллов.
Напомним, Латвию в прошлом году представлял коллектив Carousel. После общей оценки жюри и зрителей латвийская группа с песней That Night во втором полуфинале заняла лишь 15-е место.