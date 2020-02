Уже скоро в Риге самый колоритный гитарист мира Уэс Борланд с группой Limp Bizkit!

28 февраля в "Арене Рига" будет возможность насладиться потрясающим шоу группы Limp Bizkit вместе с неповторимым мастерством игры на гитаре Уэса Борланда. На концерте прозвучат самые любимые и известные суперхиты - "Nookie", "Break Stuff", "Take a Look Around", "My Generation", "Rollin", "My Way", "Behind Blue Eyes", "Lightz", "Gold Cobra", "Lonely World" и другие. Это надо видеть и слышать вживую! Этот драйв стоит испытать!