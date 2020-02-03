"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в Лондоне

Подразделение ИГИЛ по пропаганде Amaq сообщило, что нападавший был одним из бойцов "Исламского государства". В воскресенье, 2 февраля 20-летний Судеш Амман ранил ножом двух человек. Полиция его ликвидировала. Как сообщает Amaq, Амман совершил нападение по призыву ИГИЛ - "учинять расправы над гражданами стран, которые вступили в коалицию по борьбе с "Исламским государством", сообщает агентство DPA.

Как сообщалось ранее, Судеш Амман отбывал срок - 3 года и 4 месяца за преступления, связанные с терроризмом. Однако, отсидел он лишь половину своего - был освобожден досрочно. Предположительно, на Аммане был пояс смертника. Прибывшие полицейские стреляли в нападавшего трижды. Он скончался на месте.

До того, как злоумышленник был убит, он успел ранить троих - 40-летнего мужчину, а также женщин старше 50 и 20 лет.