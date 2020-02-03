Пн, 3.02.2020
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"Исламское государство" взяло на себя ответственность за резню в Лондоне

Иллюстративное фото

ФОТО: AFP / Scanpix

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) в понедельник заявило, что берет на себя ответственность за нападение в Лондоне в минувшее воскресенье, в результате которого погибли два человека. 

Подразделение ИГИЛ по пропаганде Amaq сообщило, что нападавший был одним из бойцов "Исламского государства". В воскресенье, 2 февраля 20-летний Судеш Амман ранил ножом двух человек. Полиция его ликвидировала. Как сообщает Amaq, Амман совершил нападение по призыву ИГИЛ - "учинять расправы над гражданами стран, которые вступили в коалицию по борьбе с "Исламским государством", сообщает агентство DPA.  

Как сообщалось ранее, Судеш Амман отбывал срок -  3 года и 4 месяца за преступления, связанные с терроризмом. Однако, отсидел он лишь половину своего - был освобожден досрочно. Предположительно, на Аммане был пояс смертника. Прибывшие полицейские стреляли в нападавшего трижды. Он скончался на месте.

До того, как злоумышленник был убит, он успел ранить троих - 40-летнего мужчину, а также женщин старше 50 и 20 лет.

Один из пострадавших был в критическом состоянии, но на данный момент его жизни ничто не угрожает.

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