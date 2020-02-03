Под Ригой задержали вора-домушника: на его счету минимум десять краж

Принимая во внимание тот факт, что в начале года в Дарзциеме и на Румбуле выросло число квартирных краж, полиция начала расследование, в результате которого на прошлой неделе стражи порядка задержали мужчину 1993 года рождения.

В ходе расследования полицейские выяснили, что вор в основном проникал в чужие жилища днем. Выбивая камнем стекла окон на первом этаже, он воровал различные ценные вещи, например, ювелирные украшения и деньги.

Украденные вещи он продавал частным скупщикам или ломбардам. Часть этих вещей полицейским удалось вернуть.

Задержанный мужчина ранее был судим за имущественные преступления, в том числе за квартирные кражи. В конце прошлого года он был освобожден из мест заключения, куда попал за аналогичные преступления, совершенные в 2018 году в Марупе и Болдерае.