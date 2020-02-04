"И от яичка Фаберже можно отказаться": Бородина и Собчак устроили перепалку в Instagram

Ксения Бородина высказалась в Instagram про видео с уволенным главой Чувашии, который заставил прыгать пожарного за ключами от служебной машины. Девушка высказала свою гражданскую позицию и отметила, что рада вмешательству президента РФ в это дело.

Публикацию телеведущей прокомментировала Ксения Собчак, которая сыронизировала о том, что Бородина якобы готовится к рекламной кампании новых поправок к конституции РФ.

Бородина не стала молчать. Бывшая коллега Ксении по шоу "Дом-2" поинтересовалась, откуда пишет Собчак, не из той самой ли квартиры, которую ей подарил мэр Москвы.

"Ксюх, а ты этот коммент пишешь мне из подаренной мэрией квартиры или вы ее сдаете?" - ведущая ТНТ."

ФОТО: https://www.instagram.com/borodylia/

Разразилась нешуточная перепалка в комментариях. В ответ Ксения заявила, что у нее нет никаких квартир в столице, а живет она в частном доме в Подмосковье.

Девушки стали упрекать друг друга своим прошлым. Оправдываться в том, что они сами пишут посты Instagram. Бородина подчеркнула, что за ней, в отличие от Собчак никто не стоит, напомнив про президентскую кампанию.

ФОТО: https://www.instagram.com/borodylia

Собчак парировала Бородиной. Журналистка обвинила телезвезду в безграмотности, указав, что ведущей ТНТ не стоит выяснять про наличие квартир.

Собчак посоветовала не вникать в вопросы, в которых девушка плохо понимает.

Она подчеркнула, что Бородина большую часть жизни провела в "вип-домиках", поэтому ей лучше продолжать обсуждать взаимоотношения героев шоу "Дом-2".

ФОТО: https://www.instagram.com/borodylia

Бородина же предположила, что Собчак обиделась на то, что она ей отказала в интервью для ее YouTube-канала.

"Ксюша, и от яичка Фаберже можно отказаться!" - ответила ведущая "Дом-2", вспоминая высказывание продюсера Валерия Комиссарова о Ксении Собчак.

Напомним, в интервью журналистке Алене Блин на канале Super, Бородина процитировала слова Комиссарова. Мужчина когда-то давно сказал девушке намекая на Собчак, что есть яйца Фаберже, и есть обычные яички. И "обычным яичкам надо с яйцами Фаберже как-то контактировать".