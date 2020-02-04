"И от яичка Фаберже можно отказаться": Бородина и Собчак устроили перепалку в Instagram

Ксения Бородина высказалась в Instagram про видео с уволенным главой Чувашии, который заставил прыгать пожарного за ключами от служебной машины. Девушка высказала свою гражданскую позицию и отметила, что рада вмешательству президента РФ в это дело.
Публикацию телеведущей прокомментировала Ксения Собчак, которая сыронизировала о том, что Бородина якобы готовится к рекламной кампании новых поправок к конституции РФ.
Бородина не стала молчать. Бывшая коллега Ксении по шоу "Дом-2" поинтересовалась, откуда пишет Собчак, не из той самой ли квартиры, которую ей подарил мэр Москвы.
"Ксюх, а ты этот коммент пишешь мне из подаренной мэрией квартиры или вы ее сдаете?" - ведущая ТНТ."
Разразилась нешуточная перепалка в комментариях. В ответ Ксения заявила, что у нее нет никаких квартир в столице, а живет она в частном доме в Подмосковье.
Девушки стали упрекать друг друга своим прошлым. Оправдываться в том, что они сами пишут посты Instagram. Бородина подчеркнула, что за ней, в отличие от Собчак никто не стоит, напомнив про президентскую кампанию.
Собчак парировала Бородиной. Журналистка обвинила телезвезду в безграмотности, указав, что ведущей ТНТ не стоит выяснять про наличие квартир.
Собчак посоветовала не вникать в вопросы, в которых девушка плохо понимает.
Она подчеркнула, что Бородина большую часть жизни провела в "вип-домиках", поэтому ей лучше продолжать обсуждать взаимоотношения героев шоу "Дом-2".
Бородина же предположила, что Собчак обиделась на то, что она ей отказала в интервью для ее YouTube-канала.
"Ксюша, и от яичка Фаберже можно отказаться!" - ответила ведущая "Дом-2", вспоминая высказывание продюсера Валерия Комиссарова о Ксении Собчак.
Напомним, в интервью журналистке Алене Блин на канале Super, Бородина процитировала слова Комиссарова. Мужчина когда-то давно сказал девушке намекая на Собчак, что есть яйца Фаберже, и есть обычные яички. И "обычным яичкам надо с яйцами Фаберже как-то контактировать".
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Мне тут только сегодня показали видео с уволенным главой Чувашии, который заставил прыгать пожарного за ключами от служебной машины! Конечно, кто-то попутал берега… Хорошо, что не стали как у нас часто бывает это покрывать и замалчивать, несмотря на такое видео. Хотя кто знает, может и стали бы, если бы не президент вмешался. Вообще надо вводить прям в законе за такое ответственность, вот как есть о защите флага и символики, только наоборот, о защите людей! А то таких зазнавшихся самодуров еще много, просто не про всех пишут. Особенно какие-нибудь локальные чиновники, возомнившие себя средневековыми князьями! Вы сами понимаете, о чем говорю и сразу вспоминаете ту самую мигеру из паспортного стола, помощника местного депутата или секретаршу главы района))