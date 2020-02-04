"Смотрели друг на друга с обожанием": Брэдли Купер и Ирина Шейк встретились на афтепати BAFTA

Через семь месяцев после разрыва отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк столкнулись на светском мероприятии.

34-летняя Ирина выглядела на мероприятии British Vogue x Tiffany & Co весьма эффектно: на ней были нюдовый боди и сетчатое платье. Вышеупомянутое мероприятие состоялось как раз после церемонии вручения премии BAFTA.

Невзирая на то, что на мероприятии было множество известных личностей, экс-возлюбленные все же столкнулись друг с другом.

Фото, на котором видны оба бывших возлюбленных было опубликовано на Instagram-странице британского Vogue.

На фото они стоят рядом с Эдвардом Эннинфулом — главным редактором британского Vogue.

Ряд изданий отмечает, что от усталости и растерянности Брэдли не осталось и следа. Действительно: актёр радостно улыбается в камеру и выглядит вполне счастливым.

Как сообщил собеседник издания Daily Mail, пара весь вечер не отводила друг от друга глаз.

"Они смотрели друг на друга с обожанием", — заявил источник, пожелавший остаться анонимным.