"Смотрели друг на друга с обожанием": Брэдли Купер и Ирина Шейк встретились на афтепати BAFTA

Как отмечает издание Daily Mail многие посетители мероприятия отметили, что на самой премии BAFTA бывший возлюбленный Ирины Шейк Брэдли Купер выглядел растерянным и якобы скучал. Однако на афтепати все изменилось: там актёр столкнулся с Ириной Шейк.
Через семь месяцев после разрыва отношений Брэдли Купер и Ирина Шейк столкнулись на светском мероприятии.
34-летняя Ирина выглядела на мероприятии British Vogue x Tiffany & Co весьма эффектно: на ней были нюдовый боди и сетчатое платье. Вышеупомянутое мероприятие состоялось как раз после церемонии вручения премии BAFTA.
Невзирая на то, что на мероприятии было множество известных личностей, экс-возлюбленные все же столкнулись друг с другом.
Фото, на котором видны оба бывших возлюбленных было опубликовано на Instagram-странице британского Vogue.
На фото они стоят рядом с Эдвардом Эннинфулом — главным редактором британского Vogue.
Ряд изданий отмечает, что от усталости и растерянности Брэдли не осталось и следа. Действительно: актёр радостно улыбается в камеру и выглядит вполне счастливым.
Как сообщил собеседник издания Daily Mail, пара весь вечер не отводила друг от друга глаз.
"Они смотрели друг на друга с обожанием", — заявил источник, пожелавший остаться анонимным.
Напомним, в 2019 году распалась одна их самых красивых пар Голливуда - Ирина Шейк и Брэдли Купер. Поклонники модели обвиняли во всем Леди Гагу, а другие желали красавице встретить нового достойного мужчину.