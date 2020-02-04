"Чем мы только не занимались": Воля вспомнил, как брил Филиппа Киркорова

Актер, телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля разместил на своей Instagram-странице ностальгическое видео с Филиппом Киркоровым.
Любопытно, что в ролике король российской эстрады предстает лысым. Кадры сделаны во время съемок клипа к песне "Любовь". Известно, что работа над фильмом проходила в 2010 году.
Напомним, сингл "Любовь" был официальным саундтреком ко второй части фильма "Любовь в большом городе". Павел Воля сыграл в этой картине эпизодическую роль таксиста.
Примечательный факт, что именно Воля тогда побрил Киркорова для съемок. Об этом он рассказал подписчикам сам.
"2010 год. Чем мы только не занимались в те времена! Лысый Киркоров, которого я побрил, читает рэп. На моих руках кольца… Теперь вы видели все!" - написал артист под публикацией.
Подписчики Павла пришли в восторг от опубликованного видео:
"Я понял кто отец Тимати! Это же Филипп! Они похожи", "Лысый Киркоров похож на Гарика Мартиросяна", "Крутой рэп у Паши", "Давно пора Филиппа побрить", "Не видела! Впечатлило, если честно!" - писали фолловеры.