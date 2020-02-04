Вт, 4.02.2020
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"Чем мы только не занимались": Воля вспомнил, как брил Филиппа Киркорова

Павел Воля

ФОТО: Пресс-фото

Актер, телеведущий и резидент Comedy Club Павел Воля разместил на своей Instagram-странице ностальгическое видео с Филиппом Киркоровым. 

Любопытно, что в ролике король российской эстрады предстает лысым. Кадры сделаны во время съемок клипа к песне "Любовь". Известно, что работа над фильмом проходила в 2010 году. 

Напомним, сингл "Любовь" был официальным саундтреком ко второй части фильма "Любовь в большом городе". Павел Воля сыграл в этой картине эпизодическую роль таксиста.

Примечательный факт, что именно Воля тогда побрил Киркорова для съемок. Об этом он рассказал подписчикам сам. 

"2010 год. Чем мы только не занимались в те времена! Лысый Киркоров, которого я побрил, читает рэп. На моих руках кольца… Теперь вы видели все!" - написал артист под публикацией.

Подписчики Павла пришли в восторг от опубликованного видео:

"Я понял кто отец Тимати! Это же Филипп! Они похожи", "Лысый Киркоров похож на Гарика Мартиросяна", "Крутой рэп у Паши", "Давно пора Филиппа побрить", "Не видела! Впечатлило, если честно!" - писали фолловеры. 

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