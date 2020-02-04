Бабушке Децла никто не сообщил о смерти внука

Мать рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) Ирина рассказала, что до сих пор не сообщила бабушке о смерти внука. Об этом пишет StarHit.ru.
Женщина объяснила, что ее мама очень старенькая. Пожилой женщине необходим уход.
"Она плохо слышит, плохо понимает - болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком", - цитирует женщину издание.
Напомним, 3 февраля 2019 года артист скончался после концерта В Ижевске. Ему было 35 лет.
TVNET обобщил все события, которые произошли после смерти исполнителя: