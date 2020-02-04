Вт, 4.02.2020
Кофе мы пьем из обычных кружек, которые потом просто моем. Соки привозят в стеклянных банках, которые мы сдаем на переработку. И мы собираемся отказаться от воды в пластиковых бутылках. Поставим фильтры и будем пить воду из-под крана. Янис Палкавниекс, представитель компании Draugiem Group

Бабушке Децла никто не сообщил о смерти внука

Decl (Децл)

ФОТО: publicitātes

Мать рэп-исполнителя Децла (Кирилл Толмацкий) Ирина рассказала, что до сих пор не сообщила бабушке о смерти внука. Об этом пишет StarHit.ru.

Женщина объяснила, что ее мама очень старенькая. Пожилой женщине необходим уход. 

"Она плохо слышит, плохо понимает - болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком", - цитирует женщину издание. 

Напомним, 3 февраля 2019 года артист скончался после концерта В Ижевске. Ему было 35 лет. 

TVNET обобщил все события, которые произошли после смерти исполнителя:

Читать также

Актуально

НАВЕРХ