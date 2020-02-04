RUS TVNETЗвездыЗвездыМиллиардеры на юбилее Шлесерса, дискомфорт Бусулиса и Маркус Рива в дискуссиях об изнасиловании 1 4 февраля 2020, 15:45Миллиардеры на юбилее Шлесерса, дискомфорт Бусулиса и Маркус Рива в дискуссиях об изнасилованииСветская ЛатвияРусский TVNETПродолжение статьи1 / 4ДалееГрандиозное торжество Айнара ШлесерсаФОТО: LETA/пресс-фото/коллаж TVNETЕженедельно портал TVNET рассказывает о том, чем живет светская Латвия. Грандиозное торжество Айнара ШлесерсаИнтарс Бусулис стал плохо видетьМаркус Рива стал экспертом на шоу "Прямой эфир", где обсуждали изнасилование 1 Продолжение статьи1 / 4ДалееГрандиозное торжество Айнара ШлесерсаАйнар Шлесерсинтарс бусулисмаркус риваСветская Латвия