СМИ: Григорий Лепс перенес третью операцию за год

Популярный исполнитель Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках. Об этом сообщает StarHit.ru.
По информации издания, операция прошла в одной из клиник Парижа. Она стала для артиста третьей за год.
Подробности журналисты не сообщают. Известно лишь, что оперировали Лепса под общим наркозом.
"Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", - цитирует Лепса StarHit.ru.
Исполнитель сейчас чувствует себя хорошо. Вместе с супругой Анной он отправился на итальянский курорт Форте-дей-Марми, чтобы восстановить силы.
На своей странице в Instagram певец публикует снимки, сделанные в Италии.