Вт, 4.02.2020
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СМИ: Григорий Лепс перенес третью операцию за год

Григорий Лепс

ФОТО: TVNET

Популярный исполнитель Григорий Лепс перенес третью операцию на голосовых связках. Об этом сообщает StarHit.ru. 

По информации издания, операция прошла в одной из клиник Парижа. Она стала для артиста третьей за год.

Подробности журналисты не сообщают. Известно лишь, что оперировали Лепса под общим наркозом. 

"Я не могу обмануть биологические часы и петь так, как пел 20 лет назад. Организм стареет, связки стареют, силы уже не те", - цитирует Лепса StarHit.ru. 

Исполнитель сейчас чувствует себя хорошо. Вместе с супругой Анной он отправился на итальянский курорт Форте-дей-Марми, чтобы восстановить силы. 

На своей странице в Instagram певец публикует снимки, сделанные в Италии. 

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