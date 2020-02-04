Вт, 4.02.2020
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Запрет левого поворота из/в Медемциемс: жители вступили в бой с LVC

Поворот из Медемцимса на Елгавское шоссе по направлению в Ригу.

ФОТО: LETA

В вторник, 4 февраля, в редакцию TVNET пришло письмо от жителей Медемциемса. Население поселка категорически не согласно с планами Latvijas valsts ceļi по запрету левого поворота в/из Медемциемса на Елгавское шоссе. В местном магазине идет сбор подписей - сделать это может людей, не обязательно быть задекларированным в этом поселке.

В распространенном сегодня сообщении для СМИ, жители Медемциемса указывает: они  единодушны в том, что перекресток небезопасен, может быть неоднозначно интерпретирован и некоторые из разрешенных маневров предполагают пересечение 5 полос движения в условиях, когда различные транспортные средства передвигаются с разной скоростью (часто превышая разрешенную).

Мнение жителей Медемциемса также совпадает с решением предложенным LVC для движения в Елгаву, т.е., выезжая из Медемциемса, разрешить только правый поворот и  сделать разворот на А8 для движения в направлении Елгавы.

И в завершение, жители Медемциемса согласны с улучшением автобусных остановок и обустройстве дорожек к пешеходному туннелю.

Жаркую дискуссию вызвал въезд в Медемциемс по направлению из Риги. В версии, предложенной LVC, левый поворот закрыт и те, кто хочет добраться до Медемциемса или Баложи, должны ехать до двухуровневого пересечения Рижской кольцевой дороги, повернуть направо на A5 и затем снова вниз на A8. 

Схема, предложенная LVC

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

"Безопасность является приоритетом для нашего общества, поэтому 30 января 2020 года тридцать пять жителей Медемциемса проехали указанный маршрут, пытаясь понять, как этот новый маршрут в дальнейшем повлияет на их повседневную жизнь", - указано в распространенном письме. В 8 случаях водители сталкивались с аварийными ситуациями, двигаясь вниз с A5 и сталкиваясь с  потоком машин, двигающихся по A8 по направлению в Ригу, где разгонная полоса делит место с полосой торможения для потока транспорта, который двигается с A8 наверх на A5. Разница в скорости в этой точке составляет от 40  до 90 км/ч. (фото № 2).

"Обращаем внимание, что этот транспортный узел уже сильно перегружен и в часы пик будет вызывать опасные ситуации каждый день, что снова приведет к несчастным случаям. Таким образом, ключевой вопрос безопасности дорожного движения НЕ решен", - указывают жители. 

LVC, предлагая жителям Медемциемса точку разворота на двухуровневом пересечении с автомагистралью A5, не принял во внимание, что конкретное пересечение будет реконструировано в связи с долгосрочным проектом Rail Baltica, поэтому вопрос разворота во время строительства вообще не был рассмотрен, указывается в сообщении для СМИ.

Схема, предложенная LVC

ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Жители уверены, что существенным также является негативное влияние на окружающую среду, которое оставят 2,5 миллиона лишних километров в год (7 км, 30 дней и 1000 автомобилей в течении  12 месяцев), которые придётся дополнительно проехать транспорту.

С экономической точки зрения жители считают важными следующие соображения:

● Для каждого семейного бюджета это будет стоить 20-80 евро в месяц (в зависимости от количества автомобилей и количества поездок (топливо));

● Увеличится время возвращения домой. Ежедневно 7 мин или 3,5 часа в месяц на одну машину;

● Обесценивание имущества (потому что живем «дальше»). Вместе с этим замедлится развитие;

● Доставка грузов станет дороже;

● Такси – подорожает стоимость вызова, увеличится время прибытия;

● Общественный транспорт (маршрутное такси No 5173, Rīga – Medemciems) может стать более дорогим, возможно менее частым или вообще отменен;

● Услуги охраны станут дороже и время прибытия увеличится.

Как сообщалось ранее, работы планируют начать в апреле-мае этого года. Предусматривается, что для увеличения безопасности, будет ликвидирован левый поворот из Медемциемса по направлению в Елгаву, а также и правый поворот - из Риги в Медемциемс. Реализация проекта займет 45 дней, работы проведет SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Затраты составят 161 689 евро без PVN. 

Впредь, чтобы добраться из Медемциемса в Елгаву, надо будет повернуть направо по направлению к Риге, и через 800 метров развернуться в специально оборудованном для этого маневра месте. А вот чтобы из Риги повернуть в Медемциемс, нужно проехать поселок на четыре километра в сторону Елгавы.  Развернуться на двухуровневом перекрестке с Рижской окружной дорогой. И проехать еще четыре километра - вернуться в Медемциемс. 

На пресс-конференцию, в ходе которой LVC сообщило о планах, пришли десятки местных жителей, которые очень громко выражали свое недовольство и недоумение. Они указали, что с ними никто не обсуждал планы, мнение населения поселка не учитывалось. Среди вариантов жители полагают, что выгоднее и проще всего - установить светофор или круговое движение. 

Сбор подписей проходит в "белом" магазине рядом с шоссе А8.

ФОТО: Жители Медемциемса

Представитель LVC рассказал, что на таких дорогах вне населенных пунктов никто круговое движение не строит и светофоры не ставит. Он сказал, что рядом есть двухуровневый перекресток, который решит проблему с левым поворотом с Елгавского шоссе на Медемциемс и обратно. Жители напомнили, что светофор стоит в Яунолайне, где проживают меньше людей. Их намерение собрать подписи против изменений, отметили в LVC, скорее всего, запланированным изменениям не помешает. 

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