Запрет левого поворота из/в Медемциемс: жители вступили в бой с LVC

В распространенном сегодня сообщении для СМИ, жители Медемциемса указывает: они единодушны в том, что перекресток небезопасен, может быть неоднозначно интерпретирован и некоторые из разрешенных маневров предполагают пересечение 5 полос движения в условиях, когда различные транспортные средства передвигаются с разной скоростью (часто превышая разрешенную).

Мнение жителей Медемциемса также совпадает с решением предложенным LVC для движения в Елгаву, т.е., выезжая из Медемциемса, разрешить только правый поворот и сделать разворот на А8 для движения в направлении Елгавы.

И в завершение, жители Медемциемса согласны с улучшением автобусных остановок и обустройстве дорожек к пешеходному туннелю.

Жаркую дискуссию вызвал въезд в Медемциемс по направлению из Риги. В версии, предложенной LVC, левый поворот закрыт и те, кто хочет добраться до Медемциемса или Баложи, должны ехать до двухуровневого пересечения Рижской кольцевой дороги, повернуть направо на A5 и затем снова вниз на A8.

Схема, предложенная LVC ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

"Безопасность является приоритетом для нашего общества, поэтому 30 января 2020 года тридцать пять жителей Медемциемса проехали указанный маршрут, пытаясь понять, как этот новый маршрут в дальнейшем повлияет на их повседневную жизнь", - указано в распространенном письме. В 8 случаях водители сталкивались с аварийными ситуациями, двигаясь вниз с A5 и сталкиваясь с потоком машин, двигающихся по A8 по направлению в Ригу, где разгонная полоса делит место с полосой торможения для потока транспорта, который двигается с A8 наверх на A5. Разница в скорости в этой точке составляет от 40 до 90 км/ч. (фото № 2).

"Обращаем внимание, что этот транспортный узел уже сильно перегружен и в часы пик будет вызывать опасные ситуации каждый день, что снова приведет к несчастным случаям. Таким образом, ключевой вопрос безопасности дорожного движения НЕ решен", - указывают жители.

LVC, предлагая жителям Медемциемса точку разворота на двухуровневом пересечении с автомагистралью A5, не принял во внимание, что конкретное пересечение будет реконструировано в связи с долгосрочным проектом Rail Baltica, поэтому вопрос разворота во время строительства вообще не был рассмотрен, указывается в сообщении для СМИ.

Схема, предложенная LVC ФОТО: Latvijas Valsts ceļi

Жители уверены, что существенным также является негативное влияние на окружающую среду, которое оставят 2,5 миллиона лишних километров в год (7 км, 30 дней и 1000 автомобилей в течении 12 месяцев), которые придётся дополнительно проехать транспорту.

С экономической точки зрения жители считают важными следующие соображения:

● Для каждого семейного бюджета это будет стоить 20-80 евро в месяц (в зависимости от количества автомобилей и количества поездок (топливо));

● Увеличится время возвращения домой. Ежедневно 7 мин или 3,5 часа в месяц на одну машину;

● Обесценивание имущества (потому что живем «дальше»). Вместе с этим замедлится развитие;

● Доставка грузов станет дороже;

● Такси – подорожает стоимость вызова, увеличится время прибытия;