Запрет левого поворота из/в Медемциемс: жители вступили в бой с LVC

В вторник, 4 февраля, в редакцию TVNET пришло письмо от жителей Медемциемса. Население поселка категорически не согласно с планами Latvijas valsts ceļi по запрету левого поворота в/из Медемциемса на Елгавское шоссе. В местном магазине идет сбор подписей - сделать это может людей, не обязательно быть задекларированным в этом поселке.
В распространенном сегодня сообщении для СМИ, жители Медемциемса указывает: они единодушны в том, что перекресток небезопасен, может быть неоднозначно интерпретирован и некоторые из разрешенных маневров предполагают пересечение 5 полос движения в условиях, когда различные транспортные средства передвигаются с разной скоростью (часто превышая разрешенную).
Мнение жителей Медемциемса также совпадает с решением предложенным LVC для движения в Елгаву, т.е., выезжая из Медемциемса, разрешить только правый поворот и сделать разворот на А8 для движения в направлении Елгавы.
И в завершение, жители Медемциемса согласны с улучшением автобусных остановок и обустройстве дорожек к пешеходному туннелю.
Жаркую дискуссию вызвал въезд в Медемциемс по направлению из Риги. В версии, предложенной LVC, левый поворот закрыт и те, кто хочет добраться до Медемциемса или Баложи, должны ехать до двухуровневого пересечения Рижской кольцевой дороги, повернуть направо на A5 и затем снова вниз на A8.
"Безопасность является приоритетом для нашего общества, поэтому 30 января 2020 года тридцать пять жителей Медемциемса проехали указанный маршрут, пытаясь понять, как этот новый маршрут в дальнейшем повлияет на их повседневную жизнь", - указано в распространенном письме. В 8 случаях водители сталкивались с аварийными ситуациями, двигаясь вниз с A5 и сталкиваясь с потоком машин, двигающихся по A8 по направлению в Ригу, где разгонная полоса делит место с полосой торможения для потока транспорта, который двигается с A8 наверх на A5. Разница в скорости в этой точке составляет от 40 до 90 км/ч. (фото № 2).
"Обращаем внимание, что этот транспортный узел уже сильно перегружен и в часы пик будет вызывать опасные ситуации каждый день, что снова приведет к несчастным случаям. Таким образом, ключевой вопрос безопасности дорожного движения НЕ решен", - указывают жители.
LVC, предлагая жителям Медемциемса точку разворота на двухуровневом пересечении с автомагистралью A5, не принял во внимание, что конкретное пересечение будет реконструировано в связи с долгосрочным проектом Rail Baltica, поэтому вопрос разворота во время строительства вообще не был рассмотрен, указывается в сообщении для СМИ.
Жители уверены, что существенным также является негативное влияние на окружающую среду, которое оставят 2,5 миллиона лишних километров в год (7 км, 30 дней и 1000 автомобилей в течении 12 месяцев), которые придётся дополнительно проехать транспорту.
С экономической точки зрения жители считают важными следующие соображения:
● Для каждого семейного бюджета это будет стоить 20-80 евро в месяц (в зависимости от количества автомобилей и количества поездок (топливо));
● Увеличится время возвращения домой. Ежедневно 7 мин или 3,5 часа в месяц на одну машину;
● Обесценивание имущества (потому что живем «дальше»). Вместе с этим замедлится развитие;
● Доставка грузов станет дороже;
● Такси – подорожает стоимость вызова, увеличится время прибытия;
● Общественный транспорт (маршрутное такси No 5173, Rīga – Medemciems) может стать более дорогим, возможно менее частым или вообще отменен;
● Услуги охраны станут дороже и время прибытия увеличится.
Как сообщалось ранее, работы планируют начать в апреле-мае этого года. Предусматривается, что для увеличения безопасности, будет ликвидирован левый поворот из Медемциемса по направлению в Елгаву, а также и правый поворот - из Риги в Медемциемс. Реализация проекта займет 45 дней, работы проведет SIA Ceļu būvniecības sabiedrība Igate. Затраты составят 161 689 евро без PVN.
Впредь, чтобы добраться из Медемциемса в Елгаву, надо будет повернуть направо по направлению к Риге, и через 800 метров развернуться в специально оборудованном для этого маневра месте. А вот чтобы из Риги повернуть в Медемциемс, нужно проехать поселок на четыре километра в сторону Елгавы. Развернуться на двухуровневом перекрестке с Рижской окружной дорогой. И проехать еще четыре километра - вернуться в Медемциемс.
На пресс-конференцию, в ходе которой LVC сообщило о планах, пришли десятки местных жителей, которые очень громко выражали свое недовольство и недоумение. Они указали, что с ними никто не обсуждал планы, мнение населения поселка не учитывалось. Среди вариантов жители полагают, что выгоднее и проще всего - установить светофор или круговое движение.
Представитель LVC рассказал, что на таких дорогах вне населенных пунктов никто круговое движение не строит и светофоры не ставит. Он сказал, что рядом есть двухуровневый перекресток, который решит проблему с левым поворотом с Елгавского шоссе на Медемциемс и обратно. Жители напомнили, что светофор стоит в Яунолайне, где проживают меньше людей. Их намерение собрать подписи против изменений, отметили в LVC, скорее всего, запланированным изменениям не помешает.