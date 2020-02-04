Вт, 4.02.2020
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"Паразиты" и другое азиатское кино
Подкаст радио SWH+

Cinemania

ФОТО: скриншот

Ведущие передачи Cinemania на радио SWH+ обсудили не только одного из претендентов на "Оскар" - корейский фильм "Паразиты", но и азиатское кино вцелом

Наталья Олесик, Никита Матвеев и Сергей Токалов пришли к выводу, что "Паразиты" - это хорошая трагикомедия. 

"Режиссёр Пон Джун-хо людей любит — сочувствует им, понимает их и знает. Говорит о том, что, в общем-то всех можно понять, и всем вместе можно посмеяться. Хотя кто-то и погибнет. Ну, это жизнь, это кино", - отмечает Никита Матвеев.

Изумительный остроумный и интересный фильм "Паразиты" вдохновил ведущих на программу об азиатском кино. 

"Мы старались обходить сложные слова, чтобы быть понятными всеми, кто нас слушает", - подчеркнули ведущие. 

Аудио: Подкаст радио SWH+

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