"Паразиты" и другое азиатское кино
Ведущие передачи Cinemania на радио SWH+ обсудили не только одного из претендентов на "Оскар" - корейский фильм "Паразиты", но и азиатское кино вцелом
Наталья Олесик, Никита Матвеев и Сергей Токалов пришли к выводу, что "Паразиты" - это хорошая трагикомедия.
"Режиссёр Пон Джун-хо людей любит — сочувствует им, понимает их и знает. Говорит о том, что, в общем-то всех можно понять, и всем вместе можно посмеяться. Хотя кто-то и погибнет. Ну, это жизнь, это кино", - отмечает Никита Матвеев.
Изумительный остроумный и интересный фильм "Паразиты" вдохновил ведущих на программу об азиатском кино.
"Мы старались обходить сложные слова, чтобы быть понятными всеми, кто нас слушает", - подчеркнули ведущие.
Аудио: Подкаст радио SWH+