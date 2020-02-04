"Паразиты" и другое азиатское кино

"Режиссёр Пон Джун-хо людей любит — сочувствует им, понимает их и знает. Говорит о том, что, в общем-то всех можно понять, и всем вместе можно посмеяться. Хотя кто-то и погибнет. Ну, это жизнь, это кино", - отмечает Никита Матвеев.