Главный инфектолог Латвии о коронавирусе: в мире царит неоправданная паника

"Каждый день в мире все больше знаний об этом заболевании. Каждая неделя и месяц посвящены тому, чтобы болезнь не распространялась так быстро. Сейчас в Латвии случаев коронавируса нет, но профилактические мероприятия нужны, потому что есть и другие инфекционные заболевания", - сказал он, напомнив о таких вещах как грипп, дифтерия и коклюш. Профессор указал, что от этих болезней есть вакцины.

Говоря разработках вакцины от коронавируса, Думпис отметил, что есть три возможных прививки, исследования которых на людях могут начаться грядущим летом, а поступить в массы через какое-то более продолжительное время.

"Вакцина - это решение для таких эпидемий", - сказал медик.

Думпис напомнил об индивидуальных мерах предосторожности, например, мытье рук, о чем не стоит забывать и в период эпидемии гриппа. Также же он указал, что как и в ситуации с гриппом, люди умирают не от самого коронавируса, а от вызванных им осложнений, например, воспаления легких.

Ранее TVNET сообщал, что участники состоявшегося во вторник под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша заседания совета по кризисному управлению заявили, что причин для паники по поводу возможного распространения в Латвии коронавируса нет, кроме того, все ответственные службы готовы к тому, что он может появиться в стране.

Премьер после заседания отметил, что в настоящее время в Латвии не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, а ответственные службы регулярно обмениваются информацией и готовы к любым мерам, если такие случаи будут.

"Единственное, что могу посоветовать, - мойте руки", - добавил Кариньш.