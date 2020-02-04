Главный инфектолог Латвии о коронавирусе: в мире царит неоправданная паника

"Это время жатвы для людей, которые хотят привлечь к себе внимание, особенно в соцсетях. Много сенсаций, видео и комментариев, далеких от истины... [] на данный момент в мире царит неоправданная паника", - так об эпидемии коронавируса высказался главный инфектолог Латвии, профессор Уга Думпис в интервью программе 1:1 Латвийского телевидения.
"Каждый день в мире все больше знаний об этом заболевании. Каждая неделя и месяц посвящены тому, чтобы болезнь не распространялась так быстро. Сейчас в Латвии случаев коронавируса нет, но профилактические мероприятия нужны, потому что есть и другие инфекционные заболевания", - сказал он, напомнив о таких вещах как грипп, дифтерия и коклюш. Профессор указал, что от этих болезней есть вакцины.
Говоря разработках вакцины от коронавируса, Думпис отметил, что есть три возможных прививки, исследования которых на людях могут начаться грядущим летом, а поступить в массы через какое-то более продолжительное время.
"Вакцина - это решение для таких эпидемий", - сказал медик.
Думпис напомнил об индивидуальных мерах предосторожности, например, мытье рук, о чем не стоит забывать и в период эпидемии гриппа. Также же он указал, что как и в ситуации с гриппом, люди умирают не от самого коронавируса, а от вызванных им осложнений, например, воспаления легких.
Ранее TVNET сообщал, что участники состоявшегося во вторник под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша заседания совета по кризисному управлению заявили, что причин для паники по поводу возможного распространения в Латвии коронавируса нет, кроме того, все ответственные службы готовы к тому, что он может появиться в стране.
Премьер после заседания отметил, что в настоящее время в Латвии не зарегистрировано ни одного случая заболевания новым коронавирусом, а ответственные службы регулярно обмениваются информацией и готовы к любым мерам, если такие случаи будут.
"Единственное, что могу посоветовать, - мойте руки", - добавил Кариньш.
Uga Dumpis: Latvijā koronavīrusu var apstiprināt sešu stundu laikā. Ikdienā man zvana arī cilvēki un uzdod dažādus jautājumus par šo vīrusu un nereti šie jautājumi ir bez pamata. Mēs pašlaik konkurējam ar viedokļiem no sabiedrības, bet ne no zinātnes. #1pret1— LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) February 4, 2020