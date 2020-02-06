"Отобрать микрофон не так-то легко": Первый эфир Маркуса Ривы у Андрея Малахова

История эта произошла с 18-летней Лианой, которая утверждала, что ее опоили в ночном клубе. Она не помнит ничего, что с ней происходило. После в Сети было распространено видео, где девушка танцует обнаженной на барной стойке, а работники клуба позволяют себе делать с ней разные непристойные вещи.

По поводу происшествия высказывались различные эксперты - певец Шура, музыкальный критик Сергей Соседов и другие. Малахов обратился к латвийскому певцу Маркусу Риве, спросив о нравах, которые царят в европейских клубах. Артист ответил, что в Европе люди развлекаются по-разному - с алкоголем и без, но подобных случаев он не помнит.

Маркус Рива на программе "Прямой эфир" ФОТО: скриншот видео

В разговоре с журналистом TVNET представитель Маркуса Ривы объяснил, что артиста неоднократно звали на данную программу, но в этот раз он там был впервые.

"Часто мы отказывались от неподходящих тем. Но в данном случаем согласились, так как Маркус - молодой артист и выступает в клубах. В России он побывал с гастролями в разных городах (Сочи, Краснодар, Волгоград, Москва и т. д.) и смог немного понаблюдать за публикой. Маркус выступает в европейских городах не только как певец, но и как диджей. И ему есть с чем сравнить", - уточнила PR-директор артиста Карина Захарова.

Редакторы шоу Андрея Малахова пригласили Маркуса в качестве гостя-эксперта, чтобы поговорить о разнице менталитета и культуре поведения.

"Маркус знал, что будет обсуждаться и конкретная некрасивая история одной девочки. Его отношение к этой ситуации очень двояко: с одной стороны, по мнению Маркуса, каждый в ответе за свои действия. С другой стороны, когда он увидел эту маленькую девочку, которая искренне переживает, конечно, с сочувствием отнесся к ней, ведь все могут допустить ошибку", - пояснили в PR-службе.

Маркус Рива на программе "Прямой эфир" ФОТО: скриншот видео

Артиста заинтересовало другое. Маркус Рива столкнулся с разницей общения и менталитета в целом.

"Мы можем говорить на одном языке, но так по-разному. Латвийцы не умеют перебивать, говорят только после того, как дослушают собеседника.

С первой минуты съемок российского шоу начался такой "базар"! Все одновременно говорят, и не понять, кого же слушать и кому потом отвечать", - подчеркнул певец.

Примечательно, что Маркус был единственным новичком среди гостей-экспертов. Он делил микрофон с еще двумя гостями, которые уже знали, как правильно себя вести. Риве было неудобно выкрикивать что-то с места и перебивать говорящего, не разобравшись в проблеме.

"Перестроить себя на перебивание, а еще и отобрать микрофон не так-то легко", - заметил он.