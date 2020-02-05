"У меня четвертая стадия": У звезды сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" обнаружили онкологию

Шеннен Доэрти пять лет назад поборола рак, но онкоболезнь снова вернулась. Об этом со слезами на глазах она призналась в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Актриса указала, что хотела, чтобы люди узнали это от нее самой.

"Через несколько дней или недель всплывет наружу, что у меня четвертая стадия рака, что рак вернулся", - плача сказала она.

Доэрти невероятно напугана. Она рассказала, как открыла диагноз маме и мужу.

"Я словно окаменела. Я очень напугана. Но больше всего мне страшно было сообщить эту новость моей маме и мужу. Моя мама - очень сильная и мужественная. Мой муж тоже, но я волнуюсь за него.", - объяснила Шеннен.