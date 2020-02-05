Ср, 5.02.2020
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  • "У меня четвертая стадия": У звезды сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" обнаружили онкологию

"У меня четвертая стадия": У звезды сериалов "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" обнаружили онкологию

Шеннен Доэрти

ФОТО: Reuters/ScanPix

Звезда сериалов "Зачарованные", актриса Шеннен Доэрти рассказала, что рак вернулся с новой силой. Об этом пишет Daily mail.

Шеннен Доэрти пять лет назад поборола рак, но онкоболезнь снова вернулась. Об этом со слезами на глазах она призналась в эфире утреннего шоу Good Morning America.

Актриса указала, что хотела, чтобы люди узнали это от нее самой. 

"Через несколько дней или недель всплывет наружу, что у меня четвертая стадия рака, что рак вернулся", - плача сказала она. 

Доэрти невероятно напугана. Она рассказала, как открыла диагноз маме и мужу. 

"Я словно окаменела. Я очень напугана. Но больше всего мне страшно было сообщить эту новость моей маме и мужу. Моя мама - очень сильная и мужественная. Мой муж тоже, но я волнуюсь за него.", - объяснила Шеннен.

Напомним, что в 2015 году у Шеннен Доэрти был диагностирован рак молочной железы. Два года звезда отчаянно боролась с болезнью. Актриса прошла курс химиотерапии. Наступила ремиссия. Артистка вернулась к работе и снялась в перезапуске культового сериала 90-х "Беверли-Хиллз, 90210".

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