Реконструкция Origo: временно переносят конечную остановку региональных автобусов

Остановка "Рига (ул. Элизабетес)", находящаяся на ул. Сатеклес, является конечной для автобусов многих региональных маршрутов: номер 5034 Рига-Олайне, 5172 Рига-Межсетас-Вайвади, 5616 Рига-Пиньки-массив Калнциема, Рига-Балдоне, Рига-Сарма-Балдоне, Рига-Межсетас, Рига-Текстилниекс, Рига-Калнциемс.

Как сообщалось, в рамках проекта расширения торгового центра Origo и строительства бизнес-центра Origo One компания Linstow Center Management (Linstow) проведет работы по реконструкции перекрестка улиц Элизабетес и Сатеклес в Риге.

Как сообщили в Linstow, на одном из самых оживленных перекрестков в центре Риги движение организовано недостаточно удобно и даже представляет опасность для его участников, в том числе пешеходов и велосипедистов. В настоящее время это нерегулируемый перекресток, который не только не может использоваться пешеходами, но опасен и для автоводителей.

Поэтому Linstow решила за свои средства перестроить перекресток улиц Элизабетес и Сатеклес. Реконструкция данного перекрестка была рекомендована и в рамках проекта Rail Balticа при строительстве рижского мультимодального узла общественного транспорта, отметили в Linstow.

В результате перестройки перекрестка улиц Элизабетес и Сатеклес для участников дорожного движения будет введен ряд улучшений: перекресток будет регулироваться светофорами, будут оборудованы не существовавшие ранее пешеходные переходы, имеющаяся велополоса на ул. Элизабетес будет продлена до ул. Сатеклес, что обеспечит возможность безопасно пересечь улицу и доехать до Привокзальной площади, а также до подземной велостоянки бизнес-центра Origo One.