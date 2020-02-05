Клуни потерял лидерство! Алгоритм определил самого красивого мужчину в мире

Английский актёр Роберт Паттинсон был назван самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения, пишет издание The Sun со ссылкой на пластического хирурга Джулиана Де Сильва.
Исходя из математической формулы, параметры 33-летнего Паттисона на 92% близки к "идеалу". Ранее это место занимал актёр Джордж Клуни, но он потерял лидерство и был определен пятым в связи с возрастным изменением пропорций лица, пишет издание.
"Роберт Паттинсон стал абсолютным победителем, когда мы оценили все черты его лица по степени физического совершенства", — утверждает Де Сильва.
Второе место с результатом в 91,64% занял знаменитый "Супермен" и "Ведьмак" Генри Кавилл.
А бронза досталась Брэдли Куперу (91%).
Топ-10 самых красивых мужчин согласно версии пластического хирурга:
- Роберт Паттинсон — 92,15%;
- Генри Кавилл — 91,64%;
- Брэдли Купер — 91%;
- Брэд Питт — 90,51% ;
- Джордж Клуни — 89,91%;
- Хью Джекман — 89,64%;
- Дэвид Бекхэм — 88,96%;
- Идрис Эльба — 88,01%;
- Канье Уэст — 87,94%;
- Райан Гослинг — 87,48%.
В октябре 2019 года таким же образом были проанализированы пропорции женских лиц знаменитостей. Лидером списка стала Белла Хадид, в тройку также попали Бейонсе и Эмбер Херд.