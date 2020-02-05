Ср, 5.02.2020
Наша цель не наказывать. Наша цель - чтобы люди добросовестно декларировали свои доходы Иева Яунземе, генеральный директор Службы госдоходов
  • RUS TVNET
  • Красотка
  • Мода
  • Клуни потерял лидерство! Алгоритм определил самого красивого мужчину в мире

Клуни потерял лидерство! Алгоритм определил самого красивого мужчину в мире

Джордж Клуни

ФОТО: AP/Scanpix

Английский актёр Роберт Паттинсон был назван самым красивым мужчиной в мире на основе древнегреческого принципа золотого сечения, пишет издание The Sun со ссылкой на пластического хирурга Джулиана Де Сильва.

Исходя из математической формулы, параметры 33-летнего Паттисона на 92% близки к "идеалу". Ранее это место занимал актёр Джордж Клуни, но он потерял лидерство и был определен пятым в связи с возрастным изменением пропорций лица, пишет издание.

ФОТО: SCANPIX

"Роберт Паттинсон стал абсолютным победителем, когда мы оценили все черты его лица по степени физического совершенства", — утверждает Де Сильва.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dr. Julian De Silva MD MBBS (@drjuliandesilva) on

Второе место с результатом в  91,64% занял знаменитый "Супермен" и "Ведьмак" Генри Кавилл.

А бронза досталась Брэдли Куперу (91%).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Bradley Cooper (@bradleycooper__original) on

Топ-10 самых красивых мужчин согласно версии пластического хирурга:

  1. Роберт Паттинсон — 92,15%;
  2. Генри Кавилл — 91,64%;
  3. Брэдли Купер — 91%;
  4. Брэд Питт — 90,51% ;
  5. Джордж Клуни — 89,91%;
  6. Хью Джекман — 89,64%;
  7. Дэвид Бекхэм — 88,96%;
  8. Идрис Эльба — 88,01%;
  9. Канье Уэст — 87,94%;
  10. Райан Гослинг — 87,48%.

В октябре 2019 года таким же образом были проанализированы пропорции женских лиц знаменитостей. Лидером списка стала Белла Хадид, в тройку также попали Бейонсе и Эмбер Херд.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ