"Надо же, как интересно получилось!": Самые курьезные происшествия на премии "Оскар"

TVNET решил вспомнить самые забавные происшествия на церемонии.

Падение Дженнифер Лоуренс

В 2013 году 22-летняя актриса Дженнифер Лоуренс получила свой первый "Оскар". Отправившись за наградой, она споткнулась на лестнице. Несчастный случай вызвал реакцию в зале, но актриса, получив статуэтку, иронично обратилась к зрителям: "Вы все сейчас стоя, потому что беспокоитесь о моем падении".

Фото: Падение Лоуренс

Путаница с объявлением победителя

В 2017 году произошел курьез, когда сначала объявили, что победителем стал мюзикл "La La Land", хотя настоящим триумфатором была картина "Лунный свет". Ошибку быстро исправили, но шуму она наделала...

In Memoriam

Ежегодно во время церемонии "Оскар" вспоминают тех представителей киноиндустрии, кто скончался в минувшем году. В 2017 году почиталась дизайнер костюмов Джанет Паттерсон. Произошла ошибка и вместо фотографии покойной был показан снимок австралйского кинопродюсера Джанет Чепмен. Чепмен же была живой и здоровой.

Кто такая Адель Дазима?

В 2014 году Джон Траволта объявлял выход певицы Идин Мензел, которая исполняла саундтрек к мультфильму "Холодное сердце". Актер назвал совершенно другое имя: "Адель Дазима". Правда, Траволта тут же добавил, что такого человека не существует.

Падение Рами Малека

В 2018 году американский актер с египетскими корнями Рами Малек получил заветный "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Американская киноакадемия высоко оценила его талант и перевоплощение в легендарного музыканта Фредди Меркьюри в картине "Богемская рапсодия".

Рами Малек ФОТО: Reuters/ScanPix

Артист поблагодарил семью, создателей фильма и группу Queen. В завершении своей эмоциональной речи он публично признался в любви своей партнерше по фильму и даме сердца - актрисе Люси Бойнтон.

После актер направился к лестнице, неожиданно оступился и упал. Видео инцидента моментально попало в Сеть.

Rami Malek fell off the stage after collecting his Oscar award...I guess Mr Robot showed up 😂. #Oscars pic.twitter.com/ag8Lb2jfh9 — Shuj (@Chocmilksheikh1) 25 февраля 2019 г.

Галерея: Падение Рами Малека на церемонии премии "Оскар"

Куда же без обнаженки...