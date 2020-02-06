Администраторы "Оскара" случайно опубликовали в Twitter имена победителей

Американская киноакадемия опубликовала на своей странице в Twitter списки победителей премии "Оскар". Позже этот пост был удален, а предполагаемый прогноз назвали техничекой ошибкой. Об этом пишет Deadline.com.
Позже выяснилось, что проводилось тестирование новой функции, которая предназначалась для того, чтобы фанаты могли делать свои собственные прогнозы.
Но в Twitter произошел сбой, и предсказания опубликовались от страницы премии. Многие фолловеры расценили публикацию как список потенциальных победителей.
Согласно прогнозам подписчиков, в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий" победила лента "Паразиты" (Пон Джун-хо), а лучшим актером стал Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.
Напомним, церемония награждения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес).
not the academy tweeting their own "predictions" for the oscars... pic.twitter.com/y63acMGQvk— alina (@loversinfilm) February 4, 2020