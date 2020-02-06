Чт, 6.02.2020
В целом не буду утверждать, что данная сфера легкая. Тоже немалый стресс. Учитывая, что не все общество способно с пониманием относиться к подобному. Екатерина, фетиш-модель, предоставляет БДСМ-услуги
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Кино
  • Администраторы "Оскара" случайно опубликовали в Twitter имена победителей

Администраторы "Оскара" случайно опубликовали в Twitter имена победителей

Подготовка к премии "Оскар"

ФОТО: AP/Scanpix

Американская киноакадемия опубликовала на своей странице в Twitter списки победителей премии "Оскар". Позже этот пост был удален, а предполагаемый прогноз назвали техничекой ошибкой. Об этом пишет Deadline.com.

Позже выяснилось, что проводилось тестирование новой функции, которая предназначалась для того, чтобы фанаты могли делать свои собственные прогнозы.

Но в Twitter произошел сбой, и предсказания опубликовались от страницы премии. Многие фолловеры расценили публикацию как список потенциальных победителей. 

Согласно прогнозам подписчиков, в номинациях "Лучший фильм" и "Лучший оригинальный сценарий" победила лента "Паразиты" (Пон Джун-хо), а лучшим актером стал Хоакин Феникс, сыгравший Джокера в одноименном фильме.

Напомним, церемония награждения премии "Оскар" состоится 9 февраля 2020 года в театре "Долби" в Голливуде (Лос-Анджелес).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ