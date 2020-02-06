Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас

В возрасте 103 лет в калифорнийском городе Беверли-Хиллз умер легендарный американский актер Кирк Дуглас. Его сын Майкл сообщил о случившемся в среду, 5 февраля.
"Он был для мира легендой, актером золотой эпохи кинематографа", а также "гуманитарием, чья приверженность справедливости и идеям, в которые он верил, задала нам стандарты", написал об отце Майкл Дуглас.
За более чем 60-летнюю карьеру Кирк Дуглас снялся более чем в 80 фильмах.
Самые знаменитые среди них "20 тысяч лье под водой" Ричарда Флейшера, "Жажда жизни" Винсента Миннелли, а также "Тропы славы" и "Спартак" Стэнли Кубрика.
За роль Винсента Ван Гога в "Жажде жизни" Кирк Дуглас был удостоен премии "Золотой глобус", а в 1996 году он получил "Оскар" за "50 лет творческих и моральных усилий в кинематографическом сообществе". В 2001 году Дугласу вручили "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля.
Как известно, Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 года в американском штате Нью-Йорк, в семье эмигрантов из Российской империи. При рождении его назвали Исер Даниелович, во время учебы в колледже это имя он сменил. После колледжа он поступил в Американскую академию драматического искусства в Нью-Йорке. Во время Второй мировой войны Дуглас служил в Тихоокеанском флоте ВМС США.