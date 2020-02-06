В Ригу прилетал самолет из Китая. Экипаж и пассажиров проверили

В Латвии не введен никакой запрет на поездки из-за угрозы коронавируса, но пограничная служба принимает превентивные меры, которым подверглись и люди, прибывшие на этой неделе частным рейсом.

О них сообщили в Центр профилактики и контроля заболеваний, а также они были подробно опрошены. Никаких признаков заболевания обнаружено не было, пишет издание.

Это был частный рейс, обслуживаемый терминалом деловой авиации Capital Handling. Прилетели восемь человек - четыре пассажира и четыре члена экипажа. Они остались на ночь в Латвии, заправились и улетели утром.

Между Латвией и Китаем нет регулярных пассажирских авиаперевозок.

Как уже сообщал TVNET, в Латвии уже в четырех случаях возникали подозрения на возможное заболевание коронавирусом, но ни один из них не подтвердился, сообщил руководитель клиники неотложной медицины и приема пациентов Латвийского центра инфектологии (ЛИЦ) Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

Все пациенты, которые были обследованы в инфекционной больнице, недавно побывали в Китае. Один из пациентов обратился в ЛИЦ сам, а остальные были доставлены медиками Службы неотложной медицинской помощи.