Дарья Мороз: "Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении"

Российская актриса Дарья Мороз дала откровенное интервью, в котором рассказала о своих взаимоотношениях с бывшим супругом Константином Богомоловым и его нынешней женой Ксенией Собчак. Об этом пишет "Комсомольская правда".
That day I never knew you,but I felt the light✨ My love @tuponogova_volkova 🖤 #foto For @harpersbazaar_ru Style @katokatokato Make-Up & Hair @charandaeva @oribe_russia Producer @st_kseniya Style assistant Елизавета Галеева Producer assistant @kspokrovskaya Photo assistant @kostya_nekiy
Напомним, недавно на экраны вышел новый сезон сериала "Содержанки". Мороз там исполнила главную роль.
Как говорят очевидцы, бывшая и нынешняя жены режиссера не особо контактируют, но вражду между ними нет.
Как объяснила Дарья, они постарались сохранить хорошие отношения ради 9-летней дочери Ани. Актрисе и ее экс-супругу удалось виртуозно пощадить психику девочки и выбрать правильные слова, чтобы оградить ее от последствий развода. Теперь их общая дочь прекрасно ладит с Ксенией, часто гостит у отца и проводит с ним время. Собчак и Богомолов брали девочку в Куршевель, а Дарья смогла за это время отдохнуть.
"Родители остались родителями, несмотря на то, что мы не живем вместе", - подчеркивает актриса.
Разлад в браке произошел задолго до романа Константина и Ксении.
"Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается", - указывает Дарья.
Супруги охладели к друг другу давно. Каждый из них занимался своим делом и был независим. Дарья уточнила, что ощутила это даже раньше Константина.
Примечательно, на свою свадьбу Богомолов пригласил и бывшую жену, но она тактично отказалась.
Впрочем, поклонники Мороз отмечают, что она расцвела после развода. Фолловеры отмечают, что развод пошел актрисе на пользу.