Дарья Мороз: "Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении"

Напомним, недавно на экраны вышел новый сезон сериала "Содержанки". Мороз там исполнила главную роль.

Как говорят очевидцы, бывшая и нынешняя жены режиссера не особо контактируют, но вражду между ними нет.

Как объяснила Дарья, они постарались сохранить хорошие отношения ради 9-летней дочери Ани. Актрисе и ее экс-супругу удалось виртуозно пощадить психику девочки и выбрать правильные слова, чтобы оградить ее от последствий развода. Теперь их общая дочь прекрасно ладит с Ксенией, часто гостит у отца и проводит с ним время. Собчак и Богомолов брали девочку в Куршевель, а Дарья смогла за это время отдохнуть.

"Родители остались родителями, несмотря на то, что мы не живем вместе", - подчеркивает актриса.

Разлад в браке произошел задолго до романа Константина и Ксении.

"Всем приятно думать, что Костя бросил меня ради Ксении Анатольевны. Это совсем не так, но это так воспринимается", - указывает Дарья.

Супруги охладели к друг другу давно. Каждый из них занимался своим делом и был независим. Дарья уточнила, что ощутила это даже раньше Константина.

Примечательно, на свою свадьбу Богомолов пригласил и бывшую жену, но она тактично отказалась.