Пуце отреагировал на события в Рижской думе: законопроект о роспуске можно дополнить

Уже сегодня, 6 февраля, VARAM подаст это предложение ответственной за законопроект бюджетно-финансовой комиссии парламента.

Министр подчеркнул, что даже без нынешней ситуации еще до этого в течение длительного времени имелись основания для роспуска Рижской думы, и они указаны в находящемся на рассмотрении в Сейме законопроекте.

В ситуации, когда в парламент уже внесен один законопроект о роспуске думы, было бы нецелесообразно вносить еще один законопроект, поэтому министерство предложит дополнить имеющийся.

Сложившаяся ситуация только еще больше высвечивает то, что Рижская дума полностью утратила свою дееспособность, не может принять бюджет самоуправления и собраться на заседания, сказал глава VARAM.

По словам Пуце, если Сейм 13 февраля примет решение о роспуске думы, самое ранее, когда могут состояться досрочные выборы, - 25 апреля.

В зависимости от того, когда законопроект вступит в силу, выборы могут пройти также в начале или середине мая.

Сроки выборов будут зависеть от того, как быстро президент Эгил Левитс провозгласит закон. На дату выборов может повлиять и возможное требование депутатов оппозиции приостановить вступление законопроекта в силу на два месяца для сбора подписей за референдум по этому вопросу.

Заседание комиссии по законопроекту о роспуске столичной думы может состояться на следующей неделе.

На нем может быть рассмотрен вопрос о дополнении законопроекта после возникновения новых обстоятельств. Ожидается, что на пленарном заседании Сейма вопрос о роспуске думы также будет рассматриваться на следующей неделе.

Как сообщалось, третий раз подряд не обеспечив кворум для проведения заседания, депутаты Рижской думы создали правовое основание для ее роспуска.

Согласно закону о самоуправлениях, если подряд не состоялись три заседания, это является одной из причин, позволяющих Сейму принять решение о роспуске думы.

Для обеспечения кворума на заседание Рижской думы должен явиться по крайней мере 31 депутат, однако на сегодняшнее заседание думы пришло только 23 политика.

В заседаниях не принял участие ни один из представителей партий оппозиции, а также часть депутатов партии "Честь служить Риге".

По информации, имеющейся в распоряжении агентства LETA, председатель Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге") договорился с оппозицией созвать три заседания думы без кворума, чтобы создать юридическую основу для ее роспуска.