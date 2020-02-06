"Он висел на стенах в советских квартирах" : Сын Гагариной сделал селфи с легендой Голливуда в кафе

Сын популярной певицы Полины Гагариной сделал совместное фото с американским актером Арнольдом Шварценеггером.
Как сообщает "Экспресс-газета", звезда отправилась в деловую поездку в США и взяла с собой 12-летнего сына Андрея.
Известно, что в Голливуде певица представляет новый мультфильм, в котором она озвучивает одного из персонажей.
Мальчик отправился завтракать в голливудское кафе и увидел за соседним столиком своего кумира - 72-летнего Арнольда Шварценеггера. Оказалось, что Андрей мечтал когда-нибудь сфотографироваться с ним.
"Терминатор" не смог отказать ребенку и сделал с ним селфи.
Супруг Полины Дмитрий Исхаков написал об этом событии на своей Instagram-странице.
"Зацените, кого Андрей поймал и заселфил. Ааааа! Он висел в виде плакатов на стенах в наших советских, еще, квартирах. Его знает каждый человек во всем мире, даже в самых дальних уголках. Человек-легенда!" - восхищенно написал Дмитрий.
Он рассказал подписчикам, что подписан на актера в Instagram. Исхаков также удивился отзывчивости Шварценеггера.
"Они завтракали за соседними столами в Лос-Анджелесе. Случайно. И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! Только задумайтесь", - отметил он.
Ранее TVNET рассказывал о том, чем занимается супруг Гагариной.