Чт, 6.02.2020
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"Он висел на стенах в советских квартирах" : Сын Гагариной сделал селфи с легендой Голливуда в кафе

Полина Гагарина

ФОТО: скриншот видео

Сын популярной певицы Полины Гагариной сделал совместное фото с американским актером Арнольдом Шварценеггером.

Как сообщает "Экспресс-газета", звезда отправилась в деловую поездку в США и взяла с собой 12-летнего сына Андрея. 

Известно, что в Голливуде певица представляет новый мультфильм, в котором она озвучивает одного из персонажей.

Мальчик отправился завтракать в голливудское кафе и увидел за соседним столиком своего кумира - 72-летнего Арнольда Шварценеггера. Оказалось, что Андрей мечтал когда-нибудь сфотографироваться с ним.

"Терминатор" не смог отказать ребенку и сделал с ним селфи.

Супруг Полины Дмитрий Исхаков написал об этом событии на своей Instagram-странице. 

"Зацените, кого Андрей поймал и заселфил. Ааааа! Он висел в виде плакатов на стенах в наших советских, еще, квартирах. Его знает каждый человек во всем мире, даже в самых дальних уголках. Человек-легенда!" - восхищенно написал Дмитрий. 

Он рассказал подписчикам, что подписан на актера в Instagram. Исхаков также удивился отзывчивости Шварценеггера.

"Они завтракали за соседними столами в Лос-Анджелесе. Случайно. И он взял и сфоткался, а ведь мог и послать и никому не пришло бы в голову обидеться. Вот это человек! Только задумайтесь", - отметил он.

Ранее TVNET рассказывал о том, чем занимается супруг Гагариной.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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