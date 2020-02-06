Латвия и алкоголь: акциз за 10 лет вырос на 86%, но пить меньше не стали

Как отмечают в ассоциации, за последнее десятилетие акциз на крепкий алкоголь в Латвии вырос на 86%, однако реальное потребление алкоголя так и не изменилось. Из этого можно сделать вывод, что цена на алкоголь, регулируемая ставками акцизного налога, не играет решающей роли в изменении привычек людей.

По мнению специалистов ассоциации, для снижения потребления алкоголя необходимы другие меры, в частности, борьба с рынком нелегального алкоголя — его доля в Латвии составляет около 15%.

Ассоциация прогнозирует, что с очередным повышением ставки акциза с 1 марта латвийцы также не станут пить меньше. При этом доходы государственного бюджета, принимая во внимание нелегальный рынок алкогольных напитков, сократятся как минимум на 37 млн евро.

Ассоциация отмечает, что анализ взаимосвязи потребления алкоголя с различными мерами по сокращению потребления алкоголя ясно показывает отсутствие корреляции между потреблением алкогольных напитков и размером акциза. Так,

потребление алкоголя на душу населения в 2008 году составило 12 литров абсолютного алкоголя, а в 2018 году - 11,3 литра, хотя ставка акцизного налога на алкоголь за этот период увеличилась на 86%.