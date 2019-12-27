Уже весной в магазинах крепкий алкоголь может подорожать на три евро за литр

Повышение ставки акцизного налога планируется в рамках налоговой реформы, начатой в 2017 году. Увеличение акцизного налога призвано компенсировать снижение доходов по другим статьям бюджета. С 1 марта 2020 года ставку акциза на крепкий алкоголь планируется увеличить на 30%.

Витолс напомнил, что первое повышение акцизного налога произошло уже в начале 2018 года. Однако, учитывая экономический рост и большой объем приграничной торговли с жителями Эстонии, на долю которой приходится около 20% всего латвийского рынка спиртных напитков, план поступлений акцизного налога в 2018 году выполнялись хорошо.

Он также отметил, что прогнозы Министерства финансов на 2019 год были гораздо более амбициозными, поскольку предполагалось, что люди будут покупать больше алкоголя по более высокой цене. Однако первая половина 2019 года показала, что это не так.

"Масла в огонь подлил и эстонский парламент, который с 1 июля 2019 года снизил акциз на алкоголь на 25%. Латвийское правительство, оперативно реагируя на изменения акцизного налога в Эстонии, снизило акцизный налог на крепкие алкогольные напитки на 15%, тем самым сохранив приграничную торговлю и налоговые поступления в государственный бюджет", - пояснил Витолс.

По его словам, если Сейм будет придерживаться плана увеличения акцизного налога на крепкий алкоголь на 30%, Латвия и Литва станут странами с самым дорогим алкоголем в Балтийском регионе.

Самый дешевый крепкий алкоголь будет в Польше, а в Эстонии цены будут ниже, чем в Латвии и Литве.