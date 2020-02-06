LTV: Ребенок, скорее всего, не получит допуск с гостайне

Одному из победителей в конкурсе на должность членов совета Latvenergo, советнику министра экономики Ральфа Немиро Павлу Ребенку, скорее всего, не будет выделен допуск к гостайне, сообщает передача Panorāma Латвийского телевидения.
Как сообщает LTV, предварительная оценка учреждений безопасности о Ребенке негативная, а это означает, что ему, скорее всего, не будет выделен допуск к гостайне.
В законе упомянуты семь пунктов, почему лицам запрещается допуск к конфиденциальным, секретным и особо секретным объектам гостайны.
Закон предусматривает, что допуск нельзя выдать, к примеру, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Кроме того, допуск не могут выдать, если лицо являлось сотрудником или агентом службы безопасности СССР или другой страны вне НАТО и ЕС.
Допуск к секретным объектам запрещен и лицам, "о которых во время проверки были констатированы факты, дающие основание оспорить доверие и способность сохранить гостайну", а также лицам, у которых были констатированы психические нарушения или нарушения поведения, в том числе из-а алкоголя и наркотиков.
Решение об отказе в специальном разрешении, аннулировании или понижении категории лицо может оспорить у генпрокурора. Решение генпрокурора лицо может оспорить в административном окружном суде.
Победители конкурса пока что не называются, так как им всем нужно получить разрешение на работу с гостайной.
Напомним, Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) на время дисциплинарной проверки в связи с возможными нарушениями в процессе надзора за компонентом обязательной закупки (КОЗ) отстранил госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса, который, в свою очередь, считает, что это связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo советника министра Павла Ребенка.
Вскоре после публикации этой информации стало известно, что Эрик Эглитис написал заявление об увольнении. Он также обратился в парламентскую комиссию по этике, мандатам и заявлениям с просьбой оценить работу министра Немиро, который назначает на должности своих приближенных.