LTV: Ребенок, скорее всего, не получит допуск с гостайне

Как сообщает LTV, предварительная оценка учреждений безопасности о Ребенке негативная, а это означает, что ему, скорее всего, не будет выделен допуск к гостайне.

В законе упомянуты семь пунктов, почему лицам запрещается допуск к конфиденциальным, секретным и особо секретным объектам гостайны.

Закон предусматривает, что допуск нельзя выдать, к примеру, если дееспособность лица ограничена в установленном законом порядке. Кроме того, допуск не могут выдать, если лицо являлось сотрудником или агентом службы безопасности СССР или другой страны вне НАТО и ЕС.

Допуск к секретным объектам запрещен и лицам, "о которых во время проверки были констатированы факты, дающие основание оспорить доверие и способность сохранить гостайну", а также лицам, у которых были констатированы психические нарушения или нарушения поведения, в том числе из-а алкоголя и наркотиков.

Решение об отказе в специальном разрешении, аннулировании или понижении категории лицо может оспорить у генпрокурора. Решение генпрокурора лицо может оспорить в административном окружном суде.

Победители конкурса пока что не называются, так как им всем нужно получить разрешение на работу с гостайной.

Напомним, Министр экономики Ральф Немиро (KPV LV) на время дисциплинарной проверки в связи с возможными нарушениями в процессе надзора за компонентом обязательной закупки (КОЗ) отстранил госсекретаря Минэкономики Эрика Эглитиса, который, в свою очередь, считает, что это связано с его нежеланием назначать в совет Latvenergo советника министра Павла Ребенка.