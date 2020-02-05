Глава Минэкономики отстранил госсекретаря и обратился в прокуратуру

Вскоре после публикации этой информации, стало известно, что Эрик Эглитис написал заявление об увольнении. Он так же обратился в парламентскую комиссию по этике, мандатам и заявлениям, с просьбой оценить работу министра Немиро, который назначает на должности своих приближенных.

Некоторым временем ранее в интервью агентству LETA Немиро указал, что решение об отстранении Эглитиса принял в среду, 5 февраля, на основании письма коллеги по партии Иевы Крапане, которая руководит парламентской комиссией по расследованию КОЗ. В письме указано на возможные нарушения Эглитиса в надзоре за станциями КОЗ. Немиро добавил, что он обратился в прокуратуру, с просьбой оценить, не навредил ли Эглитис тем, что недостаточно наблюдал за КОЗ.

В свою очередь Крапане в разговоре с LETA подтвердила, что отправила письмо в Минэкономики о том, что после продолжительной переписки, госсекретарь так и не предоставил парламентской комиссии "обещанную" информацию, необходимую для проведения расследования. Поэтому было запрошено оценить соответствие Эглитиса занимаемой должности.

Изначально госсекретарь Минэкономики указал, что информация будет доступна, но, позже уже не мог вспомнить, что у него спрашивали, и попросил прислать официальные вопросы, рассказала Крапане.

Эрик Эглитис ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Вопросы, по словам Крапане, отправили, но, тогда Эглитис был на больничном. Позже поступила просьба о продлении сроков, в рамках которых нужно дать ответы. Это происходило в ситуации, когда пробелы в механизме контроля Эглитис "свалил" на нехватку работников, и не предложил никаких решений, сказала Крапане. С учетом того, что подходило время сдачи парламентского заключительного сообщения, Крапане обратилась в Минэкономики.

Тем временем сам Эглитис в интервью LETA сообщил, что причина его отстранения "очень интересная".

"Были задержки с ответами, но мы их дали", - заверил он.

Эглитис добавил, что решение об отстранении было принято незадолго до запланированного на среду, 5 февраля, заседания акционеров Latvenergo, в ходе которого планировалось решить вопрос о новом совете компании. Среди кандидатов упоминался Павел Ребенок, советник министра.

Эглитис указал, что его целью, как держателя долей капитала госпредприятия Latvenergo, было не допустить принятие решения о новом совете.

"Важно, чтобы совет Latvenergo был дееспособным, и я был готов его создать", - сказал Эглитис, не сообщив, кого бы он выдвинул в совет компании. Заседание не состоялось, совет продолжил работу без изменений.

Немиро тем временем отмечает, что отстранение Эглитиса никак не связано с советом Latvenergo, новый состав которого уже известен, но, пока не предается огласке, так как вопрос следует обсудить с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем.