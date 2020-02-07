Умный бюстгальтер, конфеты с коноплей и аппарат для сбора мочи: необычные подарки на церемонии "Оскар-2020"

Ежегодно спонсоры церемонии "Оскар" дарят звездам подарки. Наборы тщательно подготовила компания Distinctive Assets, которая занимается продакт-плейсментом и маркетингом. Подарков так много, что их доставляют претендентам за неделю до церемонии в чемоданах.

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Известно, что в среднем стоимость одного набора превысит 200 тысяч долларов.

Среди подарков: 12-дневный круиз на роскошной яхте Scenic Eclipse, романтический отдых на маяке в Испании, сертификаты на процедуры в салоны красоты и необычные презенты. Как и в прошлом году, в списках есть удивительные наименования:

медицинская система сбора мочи, годовой абонемент на услуги брачного агентства, шоколадные конфеты с экстрактом конопли, поездка на подводной лодке (которая способна погружаться на 300 м), позолоченный вейп и умный бюстгальтер, который автоматически определяет размер груди.

Подарки вручают всем номинантам на премии за лучшую роль и за лучшую режиссуру, но в этом году подарков меньше, поскольку актриса Скарлетт Йоханссон номинирована и на премию за лучшую женскую роль, и на премию за лучшую женскую роль второго плана в фильмах "Брачная история" и "Кролик Джоджо".

Примечательный факт: номинанты этого года настоящие богачи. Три актрисы, которые номинированы на "Оскар" за лучшую женскую роль, входят в список самых высокооплачиваемых актрис по версии издания Forbes 2019 года.