Тарья Турунен впервые посетит Ригу со специальной рождественской программой

Тарья еще не разу не выступала в Латвии.

Для первой встречи с латвийскими зрителями одна из самых известных финских певиц подготовила совершенно особую рождественскую программу Christmas Together, которая 19 декабря прозвучит в рижском концертном зале Hanzas Perons.

Феноменальный голос Тарьи прозвучит в сопровождении гитары, виолончели и клавишных.

Тарья - одна из самых ярких звезд Финляндии и бесспорная жемчужина в области симфо-метала и рока. Обладательница трехоктавного лирическое сопрано изучала пение в Академии Сибелиуса (Куопио) и в Университете музыки Карлсруэ. Тарья является не только многогранным солистом, но также композитором и автором песен.

Тарья стала известна миру в составе финской симфо-метал-группы Nightwish. Позже артистка сосредоточилась на сольной карьере. Исполнительница выпустила несколько альбомов симфонического рока и классической музыкы. Но Тарья не была бы собой, если бы известные композиции в ее исполнении звучали обыденно.

Примечательно, что уже первый сольный альбом Тарьи "Henkäys Ikuisistä" (2006), который в Финляндии стал дважды "платиновым", включает в себя различные версии рождественских песен.

В 2015 году свет увидел сборник Ave Maria - En Plein Air. Это были 12 версий самой известной в мире молитвы - Ave Maria.

В 2017 году его продолжил альбом From Spirits and Ghosts (Score for a Dark Christmas), в котором 11 классических рождественских хоралов представлены в более мрачной вокальной обработке.

По поводу этого релиза издание MyGlobalMind написало: "Лучшее праздничное предложение от артиста за довольно длительный период, если не за все времена. Тарья способна сбалансировать призрачную музыку (используя грандиозный звук оркестра) своим мощным голосом, таким образом предоставляя слушателю возможность почувствовать тепло и мурашки от переживаний".