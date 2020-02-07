"Я знаю, кто меня заказал": Пелагея выступила с громким заявлением

Певица объяснила, что столкнулась с чудовищной травлей со стороны недоброжелателей. Никакого скандала между экс-супругами не было.

"Мы давно решили с Иваном расстаться, восемь месяцев не живем вместе. Никаких противоречий у нас не было. Нам удалось сохранить добрые отношения", - сказала Пелагея на видео.

Сначала ей было даже интересно наблюдать за тем, как развивается история и создаются фейки. Позже в СМИ звезда столкнулась с настоящей организованной травлей.

"Люди, которые инициировали травлю меня, заказали очередные вбросы... Теперь это уже касается не только меня, но и моей семьи, моих близких. В частности, моей мамы, которая якобы участвовала в нашем разладе с мужем. Хотя я вам по секрету скажу, что моя мама была лучшей тещей, о которой только можно мечтать. Я думаю, что Иван это может всегда подтвердить", - заверила певица.

Исполнительница объяснила, что изначально была сделана заказная статья с ложью, которая потом была растащена другими СМИ. Как указала артистка, обычно такие статьи состоят из сообщений от анонимных источников.

"Зачем меня заказали? Чтобы довести меня до истерии, выбить почву из-под ног, чтобы рассорить нас с Иваном до такой степени, чтобы мы совершенно потеряли возможность договориться о чем-либо", - констатировала Пелагея.

Артистка подчеркнула, что знает имя заказчика, и эти люди сами намекают на себя. Они боятся того, что она может помириться с супругом, тогда у злопыхателей пропадет возможность контроля над Иваном.

"Ими движет страх, что вдруг мы с Ваней можем помириться. Ведь тогда они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней. И, конечно же, самое важное для них - всем тем, что у него есть... Им нужны миллионы Ивана. Мне - не нужны", - подытожила певица.

Пелагея обратилась к СМИ и попросила не становиться инструментом в чужих руках, не верить анонимным источникам и не обесценивать свою работу.