"Ждать каждой встречи как первого свидания": Зеленский трогательно поздравил жену с днём рождения

Елена в свой праздник воздержалась от каких-либо публикаций в соцсетях, но её муж - Владимир Зеленский - все-таки решил написать трогательное поздравление свой супруге. трогательно поздравил жену с днем рождения и заставил многих подписчиков прослезиться.

"Любить. Восхищаться. Гордиться. Видеть твое отражение в глазах детей. Чувствовать твою заботу и поддержку. Быть спокойным и уверенным, зная, что ты всегда рядом. Гадать, как ты отреагируешь на новости — приятные или не очень. Ждать домашней встречи как первого свидания. Сказать взглядом то, для чего слова бывают лишними. Вместе смеяться и грустить. Идти по жизни на расстоянии прикосновения, не теряя связи ни на минуту. Это и есть человеческое счастье. По крайней мере, для меня. Потому мое счастье — это ты", — написал Зеленский на своей странице в Instagram.

Глава Украины поблагодарил супругу за годы, проведенные вместе и отметил, что с женой у него еще долгий путь.

"И я счастлив от этого. Потому что с тобой я смогу все на свете", — признался украинский лидер.

Подписчики в комментариях были просто восхищены таким трогательным поздравлением. Действительно, от такого поздравления складывается впечатление будто бы день всех влюбленных уже наступил.

"Идеальная пара", "Вот что значит любовь", "Всем бы таких мужей", — писали восхищенные комментаторы. Телеведущая Регина Тодоренко также решила присоединиться к поздравлению

"С днем рождения! Любовь спасет мир!" — написала звезда.

В свою очередь, 25 января поздравления с днем рождения от супруги принимал сам Зеленский.