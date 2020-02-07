"Джемма Скулме. Её живопись". Эту работу пришлось завершить уже после прощания с художницей

Идея проведения выставки "Джемма Скулме. Её живопись" родилась в конце 2018 года при активном участии самой художницы.

Но время распорядилось так, что эту работу пришлось завершить уже после прощания с Джеммой.

Выставка посвящена живописи Джеммы Скулме как самой большой страсти, любви, работы, смыслу и игры художницы, как пространству, где происходят и беседы с самой собой, и обращение к обществу.

Она акцентирует аспекты искусства Джеммы Скулме, которыми написана не только её личная биография, но и история искусства Латвии.

Выставка даёт уникальную возможность увидеть абстракции Джеммы Скулме, созданные летом 2019 года, а также фрагменты её записей, которые имели большое значение в творческом процессе.

Каждый замысел – от первого до последнего – означал для мастера решение задачи. Так, её новые работы раскрывают вещественность и самостоятельность цвета.

В экспозицию включены живописные полотна из очень важной для автора группы коллажей, обращающихся к теме поворотных моментов истории – "Кариатиды", или "Исторические заметки".

Картины и документы позволяют осознать, насколько объёмное информационное поле нашло отражение в содержании и форме произведений, созданных художницей на рубеже XX–XXI столетий.

Более того, на выставке представлены выдающиеся образцы монументального фигурализма Джеммы Скулме, который обеспечил её существенный вклад в развитие современной живописи в советский период и позднее.

Публичная программа проекта включает в себя киносеансы, музыкальные произведения, литературные чтения, встречи и творческие мастерские.

О ХУДОЖНИЦЕ

Джемма Скулме (1925–2019) родилась в семье классиков латвийского модернизма – живописца Ото Скулмеи скульптора Марты Скулме.

Окончила отделение монументальной живописи Латвийской Академии художеств (1949) и аспирантуру Государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина в Ленинграде (сейчас – Санкт-Петербург; 1955).

Регулярно принимала участие в выставках и проводила персональные выставки. Возглавляла Союз художников Латвии с 1977 по 1992 год, целенаправленно поддерживая современное искусство и содействуя росту популярности Дней искусства.

Своей деятельностью способствовала продвижению идей национального самосознания и независимости Латвии. Также, будучи депутатом Верховного Совета СССР и Народным депутатом, активно участвовала в демократических процессах перестройки и гласности Михаила Горбачёва.

В 1995 году награждена орденом Трёх звезд, в 2019 году была удостоена приза Пурвитиса за пожизненный вклад в искусство.

Произведения Джеммы Скулме находятся в фондах Музея Союза художников Латвии, Латвийского Национального художественного музея в Риге, Государственной Третьяковской галереи в Москве, Художественного музея Циммерли университета Ратгерс и частных собраниях – в Коллекции Зузансови за рубежом.

Джемма Скулме скончалась 9 ноября 2019 года.