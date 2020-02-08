Милашество дня: Анна Седокова и Янис Тимма купили домой собаку
Украинская исполнительница Анна Седокова и латвийский баскетболист Янис Тимма привезли домой щенка по кличке Мамба. Об этом звезды написали на своих Instagram-страницах.
Пара уже ранее сообщала, что желает завести дома еще одного питомца. Анна и Янис даже посетили приют "Супер собака".
Щенок приехал к знаменитостям из Калифорнии. По словам певицы, она очень долго ждала этого чудо-щенка, а весь телефон наполнился фотографиями.
Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA 🐾 Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим ❤️❤️❤️ Наш калифорнийский парень ) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!!! И теперь у него даже инст есть @mambabully , потому что у меня уже весь телефон в его фото ❤️ Thank you @bossykennels for ours news family member, we are super excited 🤩 И спасибо @bully.land , что помогли нам его найти! У нас начинается новая страница в жизни и наша семья становится больше! И обещаю вам это только начало 😂❤️ Люблю тебя @janis.timma сильно сильно ! Самое важное для меня видеть счастье в твоих глазах ❤️
Артистка рассказала, что у малыша Мамбы появился свой Instagram.
Напомним, у певицы уже есть две собаки — йоркширский терьер по имени Булгаков (Булка) и представительница породы сиба ину Мара (Маруся).
Марусю в июле 2017 года Анна Седокова взяла из приюта.
Певица подчеркнула, что Маруся добрейшая собака и ни разу не укусила никого из детей. Она добрейшее и милейшее существо - спит и есть вместе с детьми, а маленький Гектор выходит гулять сразу с двумя собаками на поводке.
На эфире программы "Привет, Андрей!" Анна также упомянула, что Маруся очень нежно относится к Янису, часто ложится к нему, демонстрируя заботу и нежность.