Милашество дня: Анна Седокова и Янис Тимма купили домой собаку

Знакомьтесь, наш c @janis.timma сын MAMBA 🐾 Добро пожаловать в свою семью, мы тебя безумно любим ❤️❤️❤️ Наш калифорнийский парень ) Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами!!!!! И теперь у него даже инст есть @mambabully , потому что у меня уже весь телефон в его фото ❤️ Thank you @bossykennels for ours news family member, we are super excited 🤩 И спасибо @bully.land , что помогли нам его найти! У нас начинается новая страница в жизни и наша семья становится больше! И обещаю вам это только начало 😂❤️ Люблю тебя @janis.timma сильно сильно ! Самое важное для меня видеть счастье в твоих глазах ❤️

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on Feb 8, 2020 at 4:04am PST