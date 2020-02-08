Милашество дня: Анна Седокова и Янис Тимма купили домой собаку

Пара уже ранее сообщала, что желает завести дома еще одного питомца. Анна и Янис даже посетили приют "Супер собака".

Щенок приехал к знаменитостям из Калифорнии. По словам певицы, она очень долго ждала этого чудо-щенка, а весь телефон наполнился фотографиями.

Артистка рассказала, что у малыша Мамбы появился свой Instagram.

Напомним, у певицы уже есть две собаки — йоркширский терьер по имени Булгаков (Булка) и представительница породы сиба ину Мара (Маруся).

Марусю в июле 2017 года Анна Седокова взяла из приюта.

Анна Седокова и Маруся ФОТО: скриншот видео

Певица подчеркнула, что Маруся добрейшая собака и ни разу не укусила никого из детей. Она добрейшее и милейшее существо - спит и есть вместе с детьми, а маленький Гектор выходит гулять сразу с двумя собаками на поводке.