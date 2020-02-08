Это бомба! Латвия выбрала, кого отправить на "Евровидение"

Саманта Тина (настоящее имя - Саманта Полякова) дважды была близка к победе в национальном отборе. В 2012 и 2013 годах она заняла второе место, а в 2014-м осталась на третьей позиции. В свою очередь, в прошлом году певица заняла лишь седьмое место. В 2016 году она вовсе отказалась продолжать борьбу и снялась с участия еще в полуфинале.

ФОТО: Lauris Vīksne

Карьера Саманты началась в 2010 году с победы на телепроекте "O!Kartes Akadēmija", в 2012-м девушка отправилась представлять Латвию на фестиваль "Славянский базар", где заняла второе место.

В 2014 году Саманта принимала участие в литовской версии шоу "Голос". Первый альбом исполнительницы вышел в 2013 году. В сборник вошли 23 песни, которые были написаны в период с 2010 по 2013 год.

65-й песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 12 по 16 мая в Нидерландах. Известно, что представитель Латвии выступит во втором полуфинале.

Напомним, в прошлом году нашу страну на "Евровидении" представлял коллектив Carousel. После общей оценки жюри и зрителей латвийская группа с песней That Night во втором полуфинале заняла лишь 15-е место.