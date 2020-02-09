В Таиланде убит военнослужащий, открывший огонь по прохожим

Как раннее сообщал TVNET, в субботу, 8 февраля, в Таиланде военнослужащий открыл огонь по прохожим рядом с торговым центром города Накхонратчасима в центральной части страны.

По последним данным, он застрелил 26 человек, еще 57 - были ранены. Преступник стрелял по людям из автомата, сообщил представитель полиции.

Военнослужащий, укрывавшийся в торговом центре Terminal 21 города Накхонратчасима ФОТО: AFP/SCANPIX

Убийца начал стрелять еще на территории своей воинской части - военный убил командира, одного солдата и 63-летнюю женщину у себя в части.

После этого он скрылся на угнанном автомобиле. Перемещаясь по городу, он приблизился к торговому центру, где и открыл огонь по прохожим.

Стрельбу по прохожим нападавший транслировал в Facebook. Кроме того, он разместил пост с вопросом, должен ли он сдаться.

До этого он опубликовал изображение пистолета и пуль с подписью "Пора волноваться" и "Никто не может избежать смерти".

Из торгового центра были спасены более тысячи человек.

Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча заявил, что военный открыл стрельбу из-за обиды от нечестной, по его мнению, сделки с недвижимостью, со ссылкой на Reuters пишет "Медуза".

Конфликт из-за сделки у капрала возник с родственником командира части, рассказал Чан-Оча. Командира военный застрелил перед тем, как пойти в торговый центр.