Фото: Лобода показала неприглядную изнанку своей профессии

Популярная исполнительница Светлана Лобода вернулась из Мексики, где проводила время вместе с дочками. На своей Instagram-странице певица рассказала, с какими трудностями ей пришлось столкнуться.
Оказывается, профессия Светланы не такая легкая и беззаботная, как может показаться на первый взгляд. Исполнительница опубликовала снимок своей стопы с мозолями.
"Полетела в Мексику на три дня, забрать деток. Вернувшись, после 17 часов полёта, сразу пошла на репетицию двух новых постановок, закончила в 3.30 ночи. Проснулась в 8 утра, примерка костюмов, и снова репетиция. 5 часов отзанимались, и вот уже генеральный прогон, макияж, прическа, выступление. Вернулась домой к 1 ночи", - написала Лобода.
Она призналась, что после такого изнурительного дня легла на теплый пол в ванной и пролежала там пару часов. Артистка совершенно не могла поднять руки и ноги.
"Вам ещё кажется профессия артиста привлекательно-легкой?" - поинтересовалась она у подписчиков.
Фолловеры звезды оставили под снимком около 4 тысяч комментариев. Среди них были не только те, кто хватил трудолюбивость звезды, но и те, кто считает, что работа шахтера и строителя тяжелее.
"А вы думаете, профессия шахтера легче?", "Любая профессия, если человек работает на совесть - тяжелый труд!", "Примерка платьев, как это тяжело. Можно, конечно, устать", "На стройке не работали, там мозоли побольше", "У меня тоже так бывает, а я не артист", - писали комментаторы.