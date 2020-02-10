Лучшие моменты "Оскара": Эминем, Билли Айлиш и речь Хоакина Феникса

Таким образом у "Паразитов" четыре "Оскара" - "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".

У "Джокера" лишь две статуэтки: "Лучший актер" и "Лучшая оригинальная музыка".

Хоакин Феникс произнес трогательную речь о важности охраны природы. В завершении своих слов артист чуть было не расплакался: "Я не чувствую, что я сейчас возвысился, потому что все мы одинаковые. Наш главный дар – говорить, и говорить за тех, у кого нет голоса. В обществе сейчас много проблем. И нас многое держит вместе. Большинство из нас забыли о природе".

Актер объяснил, что большинство думает, что они - центр вселенной и истощают ресурсы.

Хоакин Феникс ФОТО: DANNY MOLOSHOK / REUTERS

"Мы чувствуем за собой право оплодотворять корову и забирать ее теленка. И молоко, которое предназначалось для ее детеныша, мы добавляем себе в кофе и хлопья. Мы боимся меняться, потому что нам придется чем-то пожертвовать. Мне кажется, если мы используем нашу любовь и сострадание, мы сможем создать систему, которая изменит наш мир.

Нужно забыть ошибки, которые мы совершали в прошлом, и дать себе второй шанс. Когда мне было 17 лет, мой брат написал такие слова: "Беги к спасению с любовью, а мир последует за тобой"", – подытожил он.

Во время церемонии было несколько ярких моментов: выступление Эминема и номер Билли Айлиш с братом Финнеасом ОʼКоннелом.

REFILE - CORRECTING SONG TITLE Eminem performs "Lose Yourself" during the Oscars show at the 92nd Academy Awards in Hollywood, Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Mario Anzuoni Эминем ФОТО: Reuters/ScanPix

Билли Айлиш выступила с легендарной песней Yesterday группы The Beatles. Ее номер был посвящен деятелям киноиндустрии, которых скончались в 2019 и 2020 году — почти все они были упомянуты в памятном ролике, транслировавшемся на фоне сцены.