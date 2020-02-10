Лучшие моменты "Оскара": Эминем, Билли Айлиш и речь Хоакина Феникса

В ночь с 9 на 10 февраля в Голливуде прошла 92-я церемония премии "Оскар". Впервые приз в главной номинации - "За лучший фильм", получила картина не на английском языке — "Паразиты" (режиссер Пон Джун Хо).
Таким образом у "Паразитов" четыре "Оскара" - "Лучший оригинальный сценарий", "Лучший фильм на иностранном языке", "Лучший режиссер" и "Лучший фильм".
У "Джокера" лишь две статуэтки: "Лучший актер" и "Лучшая оригинальная музыка".
Хоакин Феникс произнес трогательную речь о важности охраны природы. В завершении своих слов артист чуть было не расплакался: "Я не чувствую, что я сейчас возвысился, потому что все мы одинаковые. Наш главный дар – говорить, и говорить за тех, у кого нет голоса. В обществе сейчас много проблем. И нас многое держит вместе. Большинство из нас забыли о природе".
Актер объяснил, что большинство думает, что они - центр вселенной и истощают ресурсы.
"Мы чувствуем за собой право оплодотворять корову и забирать ее теленка. И молоко, которое предназначалось для ее детеныша, мы добавляем себе в кофе и хлопья. Мы боимся меняться, потому что нам придется чем-то пожертвовать. Мне кажется, если мы используем нашу любовь и сострадание, мы сможем создать систему, которая изменит наш мир.
Нужно забыть ошибки, которые мы совершали в прошлом, и дать себе второй шанс. Когда мне было 17 лет, мой брат написал такие слова: "Беги к спасению с любовью, а мир последует за тобой"", – подытожил он.
Во время церемонии было несколько ярких моментов: выступление Эминема и номер Билли Айлиш с братом Финнеасом ОʼКоннелом.
Билли Айлиш выступила с легендарной песней Yesterday группы The Beatles. Ее номер был посвящен деятелям киноиндустрии, которых скончались в 2019 и 2020 году — почти все они были упомянуты в памятном ролике, транслировавшемся на фоне сцены.
Видео: Билли Айлиш на церемонии "Оскар"