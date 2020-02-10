Видео ⟩ Cожжен крупнейший в истории Латвии груз кокаина

Видео: сожжен крупнейший в истории Латвии груз кокаина

В понедельник на пресс-конференции Госполиции был продемонстрирован видеоматериал о том, как кокаин был доставлен на место уничтожения под усиленной охраной, в том числе с участием сотрудников антитеррористического подразделения Omega. В печь пакеты с наркотиками бросали люди в специальных защитных костюмах.

Начальник Главного управления криминальной полиции Андрей Гришин сообщил, что наркотики были уничтожены в четыре этапа, которые завершились в конце прошлого года.

Место, где был уничтожен кокаин, Гришин не назвал, но сообщил, что была проведена закупка среди предприятий, так как при уничтожении требовалось соблюдать требования охраны окружающей среды. Вместе с кокаином были уничтожены и другие изъятые полицией наркотики.

Как сообщал Русский TVNET, в январе прошлого года Госполиция в сотрудничестве с правоохранительными органами США и антитеррористическим подразделением Omega задержала в Кокнесском крае груз из 42 картонных ящиков, отправленных из Эквадора. В ящиках было 2195 брикетов кокаина с логотипами TNT, Badboys, Gold и изображением дельфина. Каждый брикет содержал по 1000 граммов наркотического вещества.

Полиция Эквадора заявила, что найденные в Кокнесе 2 тонны кокаина были ввезены в Европу в морском контейнере, в сопроводительных документах к которому было указано, что груз состоит из продуктов питания.