Концерты Наргиз вновь отменяют. Певица убеждена в намеренной травле

"Считаю своим долгом разъяснить ситуацию по поводу отмены моих концертов в Ростове-на-Дону и Краснодаре. Ибо проблема эта касается в большей степени моих поклонников, приобретших билеты на мои вечерины в этих городах", - объяснила артистка.

Наргиз указала, что сейчас страдает ее репутация. Она подвергается заранее продуманной травле.

"Ввиду событий намедни могу смело предположить, что акт отмены мероприятий, так же, как и проплаченная травля в соцсетях, был четко спланирован лицами, заинтересованными в моем творческом и моральном уничтожении", - считает Закирова.

Певица пояснила, что концерты отменили без явной причины. Людям сообщают, что отменить выступления якобы хотела сама исполнительница.

"Мало того, возвратить билеты, как оказалось, вы не имеете возможности, так как "ждут денег от организаторов и в кассах денег на возврат нет". Так что же это получается, господа?" - возмутилась Наргиз.

Артистка объяснила, что кто-то продумал замечательную схему, где во всем можно винить Наргиз, которую якобы считают "алкоголичкой и наркоманкой".

"Схема, конечно же, в какой-то степени гениальная! Меня лично, конечно, сломить будет весьма сложно! Бабушка-то я непробиваемая", - пишет в завершение Закирова, требуя вернуть людям их деньги.