Братья-близнецы с эстонскими корнями в течение своей 50-летней карьеры стали ведущими разработчиками космических технологий NASA: младший брат Артур Руйтберг создал оборудование для космического зонда "Кассини" и все еще работающего на Марсе самоходного аппарата, а его старший брат Эдвард, начинавший как инженер, стал заместителем руководителя программы космического телескопа "Хаббл", пишет Rus.Postimees.

"Я cчитаю, что когда нас пригласили на работу в NASA, мы выиграли главный приз в лотерею. Это было лучшее, что могло случиться с нами в то время", - говорит Эдвард. Он везет нас из своего дома на восточном побережье США, расположенного недалеко от города Аннаполис, в Центр космических полетов имени Годдарда NASA. Именно в этом кампусе, где сейчас работает около 10 000 человек, Руйтберги работали с 18 лет до пенсии. Проезжая по улицам центра, Эд говорит, что здесь нет здания, в котором в какой-то момент не находился бы его кабинет.

В центре Годдарда Эд Руйтберг проработал 50 лет ФОТО: Сандер Ильвест

NASA завербовало близнецов, которым сейчас 71 год (Эд старше на девять минут), в конце 1960-х годов, прямо со школьной скамьи. Эд и Арт учились в престижном институте Пратта в Нью-Йорке и надеялись попасть на работу в Grumman Aerospace Corporation. В то время Грумман разрабатывал лунный модуль для NASA.

Неожиданный телефонный звонок, однако, дал братьям возможность еще 18-летними начать работу стажерами в далеком от дома Мэриленде непосредственно в NASA.

"NASA искало студентов с оценками выше средних. Мы с братом подходили идеально".

Как и многие близнецы, Арт и Эд хотели работать вместе и приняли предложение совместно. В течение следующих трех лет их жизнь проходила в одном ритме: один семестр стажерами в НАСА, один семестр в вузе. Когда в 1971 году они закончили институт с дипломами инженеров-электриков, их ждала уже настоящая работа в NASA.

Это было немаловажно, потому что в 1970-х годах, когда американцы ушли из Вьетнама, рынок труда для инженеров был не очень перспективным.

Дедушка Эда и Арта Оскар вместе с бабушкой Сандрой. ФОТО: Частная коллекция Дед Эдварда и Артура Оскар Руйтберг (Рюйтберг) покинул Пярну в 1905 году или около того и работал плотником на судах. Эдвард знает, что Оскар был самым старшим ребенком в семье с 11-ю детьми. "Мы знаем о трех пунктах назначения, которых он достиг с судном. Один из них был в Мексике, где он попал в тюрьму. Мы не знаем, что он натворил, но когда он вышел из тюрьмы, ему пришлось искать новое судно", - говорит Эд. Оскар также достиг Индии и несколько раз бывал в Нью-Йорке. Именно в Нью-Йорке он наконец осел. "Наша бабушка эмигрировала из Финляндии и жила в финской общине в Нью-Йорке. Вероятно, это было рядом с эстонцами, поэтому они познакомились". В молодости, уже во время работы в NASA, Эдвард познакомился с Юри Корком, человеком с интересным прошлым, который позже, в 1990-х годах, служил советником генштаба Сил обороны Эстонии. Он стал наставником Эдварда в NASA и познакомил его, помимо прочего, с историей семьи Руйтбергов. Например, он нашел фотографию и отрывок из статьи о том, как нью-йоркские эстонцы основали в 1916 году свой собственный спортивный клуб. Одним из его создателей называют как раз Оскара Руйтберга. Отец и дедушка мальчиков воспитывали их в эстонском духе. «Я с детства знал, что я эстонец, что должен гордиться этим и вести себя как эстонец. Я понял, что это означает быть сильным, жестким и трудолюбивым», - говорит Эд. Дедушка Оскар управлял небольшой строительной компанией в Нью-Йорке, и отец Эда и Арта работал на него. Эдвард вспоминает, что они всегда пытались перещеголять друг друга в работе. "Я пробовал делать то же самое, но даже не близко не мог", - говорит Эд. Часть этой трудовой этики он взял с собой в NASA и пытался соблюдать всю свою жизнь.

Оба брата начинали как инженеры-электрики. Арт остался верным этому направлению до конца своей карьеры. Планировавшие космическую миссию ученые пришли в его лабораторию, выдвинули свои пожелания, и Арт выработал для них с нуля системы питания для соответствующих инструментов.

"Арт был первым человеком, к которому пришли ученые, когда понадобилось высоковольтное оборудование", - говорит Эд.

Арт построил систему электропитания для марсохода, который сейчас находится на поверхности красной планеты, и для космического зонда Кассини, который изучал нашу солнечную систему, а затем был отправлен в последний отпуск на Сатурн. Несмотря на то, что Арт уже вышел на пенсию, несколько лет назад его снова пригласили в NASA, чтобы помочь с запуском нового марсохода. Арту пришлось отказаться по семейным обстоятельствам.

Телескоп Hubble ФОТО: ESA / NASA

Карьера Эдварда, между тем, постепенно уводила его от инженерной профессии. В 1981 году Эд был приглашен присоединиться к новой команде суперпрограммы NASA. Перед этой командой стояла задача подготовить и запустить на орбиту первый в мире космический телескоп "Хаббл". Эд говорит, что это был второй выигрыш в лотерею в его жизни.

"Я был близок к тому, чтобы стать старшим инженером, но перешел в управленческую команду. У меня было больше ответственности, передо мной открылось гораздо более широкое поле деятельности. Работая с "Хабблом", я приобрел гораздо больше опыта, например, работал вместе с учеными".

Космический телескоп "Хаббл" по-прежнему является самым мощным в мире. Он вращается на расстоянии около 550 километров от Земли. Точность прицеливания составляет одну десятую угловой секунды, а стабильность - пять угловых миллисекунд.

"Представьте, что вы направили луч света из Таллинна точно на монету в 10 центов, которая находится в Тарту", - иллюстрирует Эдвард.

"Хаббл" обрел своего рода культовый статус. У телескопа есть свои фан-группы. Это, с одной стороны, произошло из-за безумных научных открытий, которые были сделаны с "Хабблом" и принесли несколько Нобелевских премий. С другой стороны, история "Хаббла" с момента его создания была драматичной, как голливудский фильм.

"Наша цель состояла в том, чтобы запустить "Хаббл" на космическом челноке на орбиту в середине 1980-х годов, но катастрофа "Челленджера" в 1986 году задержала запуск на несколько лет", - говорит Эд.

Шаттл "Челленджер" взорвался через 73 секунды после запуска, в результате чего погибли пять космонавтов и два специалиста. В итоге телескоп был отправлен на орбиту только в апреле 1990 года.

Только первые фотографии оказались отнюдь не тем, что надеялись увидеть Эдвард, его коллеги или кто-то из ученых. Они были размыты и не в фокусе. Проект, который стоил почти 3 миллиарда долларов, вызвал смех во всем мире.

На "Хаббл" рисовали карикатуры, NASA высмеивали в газетах. Самый мощный в мире телескоп был фактически бесполезен, потому что его гигантское главное зеркало имело дефект размером в одну пятую толщины человеческого волоса.

"То, что в такой огромной программе может произойти нечто подобное, было полной неожиданностью для нас. Вся репутация NASA и его будущее оказались под угрозой. NASA грозила полная реорганизация, работу потеряли бы многие, от специалистов до старших руководителей, и все будущие крупные научные проекты были бы переданы какой-то другой организации", - вспоминает смутные дни Эдвард.

Потребовалось три года, чтобы спасти "Хаббл". В декабре 1993 года космический челнок доставил на телескоп команду астронавтов, которые за пять выходов в открытый космос заменили широкоугольную планетарную камеру.

"Когда мы получили первое фото, нас охватило невероятное облегчение. Я помню научную конференцию, где демонстрировали одну и ту же фотографию до и после исправления. Различались они как день и ночь. Аудитория аплодировала стоя. С этого момента началось путешествие мечты "Хаббла", - говорит Эдвард.

После спасательной миссии 1993 года для обслуживания "Хаббла" было выполнено еще четыре служебных полета, за время которых астронавты совершили 23 прогулки в открытый космос. Эдвард Руйтберг был в руководстве всех этих миссий.

"Абсолютно в каждом выходе в космос мы достигли именно тех целей, которые ставили перед собой", - отмечает он.

Электропитание для спектрографа, замененного во время одной из технических миссий, разработал Арт. Для Эдварда это важно. "Я чувствую, что мы работали с Артом вместе, чтобы успешно завершить миссию".

Еще одним критическим моментом для "Хаббла" стал 2003 год, когда, входя в атмосферу Земли, взорвался еще один шаттл - "Колумбия", в результате чего погибли семь астронавтов. Программа шаттлов была приостановлена. Это означало, что "Хаббл" больше не мог обслуживаться, как планировалось. Чтобы спасти ситуацию, команда Хаббла начала тайно разрабатывать роботизированную миссию.

"Мы работали над этим не менее полутора лет, но было очевидно, что это выйдет слишком дорого. Последняя оценка, которую я помню, составляла около полутора миллиардов долларов, и при этом было несколько одиночных рисков, которые могли иметь фатальные последствия для миссии", - вспоминает коллега Эдварда, его начальник и хороший друг Престон Бёрч.

Ставший тем временем главой NASA Майк Гриффин понял ситуацию и создал возможность для еще одного полета шаттла для ухода за "Хабблом". Во время операции, состоявшейся в 2009 году, были заменены все телескопические гироскопы, обеспечивающие камеры необходимой стабильностью и высокой точностью позиционирования.

"По нашим тогдашним оценкам, "Хаббл" должен был прослужить еще пять лет, но он работает до сих пор", - говорит Бёрч.

Фото с телескопа Hubble ФОТО: ESA / Hubble & NASA

За успешное завершение последней миссии по обслуживанию телескопа Эдварду была вручена специальная грамота. Особая музейная комната в его доме украшена многочисленными благодарственными письмами, дипломами, наградами. В его доме также хранится фрагмент той самой камеры, что спасла "Хаббл" в 1993 году.

Здесь висит и рубашка с автографами всех членов экипажа, которую астронавты брали с собой в космический полет 1997 году, когда проводилось второе техническое обслуживание телескопа. Другие награды украшены специальными гербами миссий, которые создавались специально к каждому полету.

"Можно увидеть, что здесь вся история "Хаббла". Но поскольку я работал над "Хабблом" очень много лет, на это также можно смотреть как на вехи в моей карьере", - говорит Эдвард, становясь на колени в своей музейной комнате и представляя каждый предмет по очереди.

Престон Бёрч ФОТО: Сандер Ильвест

Наград в доме Эдварда - огромное количество. ФОТО: Сандер Ильвест

Когда Эдвард отработал в NASA сорок лет он получил благодарственную грамоту за выдающуюся карьеру и ушел с государственной службы на пенсию. Однако по контракту он продолжал работать еще несколько лет.

У него есть еще одна мечта: последняя миссия "Хаббла". Никто не знает, как долго "Хаббл" продержится, но однажды его придется вернуть на Землю. Для этого к телескопу прикреплен специальный мотор, что позволит совершить контролируемую посадку где-то в Тихом океане.