Тяжелобольной Евгении Симоновой удалили легкое

Советская и российская актриса Евгения Симонова 12 лет борется с онкологией. Артистка отправилась на лечение в Германию. Об этом пишет "Комсомольская правда".
В Германии врачи провели операцию по удалению легкого.
Евгения Павловна не сдается все эти 12 лет и продолжает верить в выздоровление. Рядом с 64-летней актрисой любимый супруг - режиссер Андрей Эшпай (третий муж актрисы).
Даже после того, как Евгения Симонова узнала о болезни, она не перестала играть в театре. Правда, врачи запретили ей чрезмерные нагрузки.
Евгения Симонова стала известна после выхода на экраны фильма "В бой идут одни старики", а после ее успех закрепили роли в картинах "Афоня" и "Обыкновенное чудо". Всего за плечами актрисы более 65 киноролей.