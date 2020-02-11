Вт, 11.02.2020
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Тяжелобольной Евгении Симоновой удалили легкое

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

ФОТО: скриншот видео

Советская и российская актриса Евгения Симонова 12 лет борется с онкологией. Артистка отправилась на лечение в Германию. Об этом пишет "Комсомольская правда". 

В Германии врачи провели операцию по удалению легкого. 

Евгения Павловна не сдается все эти 12 лет и продолжает верить в выздоровление. Рядом с 64-летней актрисой любимый супруг - режиссер Андрей Эшпай (третий муж актрисы). 

Даже после того, как Евгения Симонова узнала о болезни, она не перестала играть в театре. Правда, врачи запретили ей чрезмерные нагрузки.

Евгения Симонова стала известна после выхода на экраны фильма "В бой идут одни старики", а после ее успех закрепили роли в картинах "Афоня" и "Обыкновенное чудо". Всего за плечами актрисы более 65 киноролей. 

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