Тяжелобольной Евгении Симоновой удалили легкое

В Германии врачи провели операцию по удалению легкого.

Евгения Павловна не сдается все эти 12 лет и продолжает верить в выздоровление. Рядом с 64-летней актрисой любимый супруг - режиссер Андрей Эшпай (третий муж актрисы).

Даже после того, как Евгения Симонова узнала о болезни, она не перестала играть в театре. Правда, врачи запретили ей чрезмерные нагрузки.