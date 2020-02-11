Видео: Мать встретилась в виртуальной реальности со своей умершей дочерью

В Интернете появился документальный фильм под названием "Я встретила тебя". В ролике показано, как инженеры при помощи VR-технологий смогли "оживить" девочку через три года после её смерти от неизлечимого заболевания. Все это для того, чтобы встретиться с мамой.

Виртуальная девочка может говориться, а также держаться за руки. Чтобы Чан Чжи Ен смогла увидеть дочь, была использована гарнитура виртуальной реальности и тактильные перчатки. Девочка подбежала к своей маме с криком "Мама", та расплакалась и призналась, что думала о дочери каждый день. На прощание дочь попросила маму больше не плакать.

Разработчики данной виртуальной реальности отмечают, что такие эксперименты могут привести к непредвиденным последствиям, в том числе и нанести сильный вред психическому здоровью живых людей.