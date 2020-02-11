Вт, 11.02.2020
Каждому поколению приходится чем-то жертвовать. Если подумать, чем жертвовали наши предки, то это кажется ерундой. Анита Дамсоне о трассе Rail Baltica

Видео: мать встретилась в виртуальной реальности со своей умершей дочерью

ФОТО: pixabay.com

Благодаря современным технологиям кореянка Чан Чжи Ен смогла встретиться со своей умершей три года назад дочерью Найоной.

В Интернете появился документальный фильм под названием "Я встретила тебя". В ролике показано, как инженеры при помощи VR-технологий смогли "оживить" девочку через три года после её смерти от неизлечимого заболевания. Все это для того, чтобы встретиться с мамой. 

Виртуальная девочка может говориться, а также держаться за руки. Чтобы Чан Чжи Ен смогла увидеть дочь, была использована гарнитура виртуальной реальности и тактильные перчатки. Девочка подбежала к своей маме с криком "Мама", та расплакалась и призналась, что думала о дочери каждый день. На прощание дочь попросила маму больше не плакать.

Разработчики данной виртуальной реальности отмечают, что такие эксперименты могут привести к непредвиденным последствиям, в том числе и нанести сильный вред психическому здоровью живых людей. 

Видео: Мать встретилась в виртуальной реальности со своей умершей дочерью

Последние новости

НАВЕРХ