Видео: Маркус Рива снялся с Настасьей Самбурской в музыкальном киноромане

Певица не скрывает, что #vGoLove - очень личная и автобиографическая песня.

Идея кинопроекта родилась из одноименной песни артистки. Безусловно, эта музыкальная работа потребовала сильного визуального киновоплощения.

Анита Цой сразу решила, что идеальным по духу и эмоциям местом съемок является Санкт-Петербург, город, который стал не только лучшей декорацией, но и полноправным героем сюжета.

ФОТО: скриншот видео

Для воплощения экранной истории #vGoLove был собран блистательный актерский состав. Главные женские образы воплотили Екатерина Волкова и Настасья Самбурская. Мужские роли исполнили Маркус Рива и Сергей Комаров.

Они из разных миров. Она (Екатерина Волкова) - известная певица, живущая с семьей в роскошных апартаментах, Он (Маркус Рива) - начинающий музыкант-таксист, снимающий со своей девушкой (Настасья Самбурская) квартиру на окраине. Ее беззаботная и безбедная жизнь, как будто со страниц журнала, и его, наполненная бытовыми и финансовыми проблемами. Что может быть общего? Конечно то, что постоянно в голове - Музыка. Которая меняет мир и становится единственным спасательным кругом, когда личная свобода самовыражения оказываются под запретом в семье…

Одновременно такие разные, но при этом очень близкие по накалу страстей, две сюжетные линии соединяются на экране в классический сюжет, в котором есть абсолютно все элементы большого кино. Сильные, эмоционально окрашенные диалоги главных героев, яркие драматические сцены, неожиданные сценарные повороты, постановочные трюки и спецэффекты.

"Это был интересный съёмочный процесс, снимали яркие и очень эмоциональные сцены. Я испытал на себе ор Настасьи Самбурской и несколько раз получил от неё цветами по лицу. Но, к счастью, только для киноистории, в жизни она милая, приятная и весёлая девушка.

Во время перестановки съёмочной техники, мы отлично провели с ней время в одной постели, так как это было единственное место, где нам разрешили находится. Она настоящий профессионал, очень круто вживалась в роль. Одно удовольствие было с ней работать", - делится впечатлениями Маркус Рива.

Помимо взаимодействия с превосходными актрисами в кадре, Маркусу ещё пришлось исполнять каскадерский трюк. По задумке режиссёра, он забирался на крышу машины, а после взлетал на тросах, прикрепленных к строительному крану. Всё бы ничего, но к моменту съёмки данного трюка, который снимали у Финского залива, поднялся сильный ветер и на высоте более 10 метров над землёй было невыносимо холодно в итак суровом питерском ноябре. Но красивый и эффектный кадр того стоит.

ФОТО: скриншот видео

В новом фильме #vGoLove появляется и сама Анита Цой. Но на этот раз она не исполнительница главной роли, а муза, которая с высоты Питерской крыши наблюдает за драмами героев и дарит кинороману свою музыку и голос.