СМИ: У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребёнок

Только в январе появились первые слухи о том, что звёздная пара ожидает пополнения в семействе, а вчера, 10 февраля, брат артиста Хулио Иглесиас подтвердил информацию о том, что малыш уже родился.

"Стану ли я дядей? Я уже дядя. Родился ли ребёнок? Да", – приводит слова Хулио Daily Mail со ссылкой на Hola.

Напомним, у пары уже подрастают близнецы - дочь Люси и сын Николас. 16 декабря 2019 года малышам звездной пары исполнилось два года.

Примерно с этого же времени в СМИ стали появляться слухи о второй беременности Анны. Первыми с такими заявлениями выступили испанские издания - Telemundo Entretenimiento и Hola!.

По сообщениям Telemundo Entretenimiento, 38-летняя Курникова должна была родить в марте 2020 года.

В свою очередь, папарацци издания Hola! поймали влюбленных на прогулке на яхте у побережья Майами. На кадрах видно, что у Анны весьма внушительный животик.